Подозреваемые в убийстве главы ЦПЭ Ингушетии скрылись из Москвы

Подозреваемым в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата удалось скрыться из столицы.

"Задействованы коллеги из соседних областей, информация до них доведена", - рассказал ТАСС источник в оперативной группе по расследованию убийства.

К поиску привлечены и подразделения транспортной полиции.

Кроме того, стало известно, что автомобиль BMW, обнаруженный возле одной из станций метро на юго-западе Москвы, не имеет отношения к убийце.

Ибрагим Эльджаркиев вместе со своим братом был застрелен на улице Академика Анохина вечером в субботу. Убийца выстрелил в них около 10 раз и скрылся на автомобиле. По предварительной информации, злоумышленник использовал пистолет "Глок" австрийского производства.

В правоохранительных органах предполагают, что к убийству может быть причастна группа лиц, но стрелявший был один.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).