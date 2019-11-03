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03.11.2019 10:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В причастности к убийству главы ЦПЭ по Ингушетии заподозрили 9 человек

Текст: Тимур Алиев

Девять человек проверяются на причастность к убийству начальника Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны второго ноября во дворе домов по улице академика Анохина в Москве.

По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. При этом стрелявший произвел контрольные выстрелы в своих жертв. Следователи также отрабатывают причастность к убийству нескольких человек. Дело возбуждено по пунктам "а", "ж" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

Фото: Сергей Гунеев/ РИА Новости
Бастрыкин проконтролирует дело об убийстве главы ингушского центра "Э"

Предполагаемый убийца бросил автомобиль возле метро "Университет". Как полагают правоохранители, подозреваемым в убийстве главы Центра противодействия экстремизму МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата удалось скрыться из столицы. По словам источника агентства, Эльджаркиев находился в столице по личным делам. Убийство связывают с его профессиональной деятельностью.

Руководитель СКР Александр Бастрыкин распорядился, чтобы криминалисты центрального аппарата Следственного комитета подключились к расследованию убийства начальника центра по борьбе с экстремизмом Ингушетии.

Ибрагим Элдьжаркиев начал свою карьеру в региональном управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. В 2016 году возглавил Центр по противодействию экстремизма. Под его руководством была пресечена деятельность четырех экстремистских группировок, удалось изъять из оборота более тысячи единиц оружия и боеприпасов. Был представлен к награде "За отличие в охране общественного порядка". Министерство внутренних дел по Ингушетии выразило соболезнования родным и близким погибших.

В январе 2019 году на Эльджаркиева уже было совершено покушение. Во время возвращения из Чечни в Ингушетию его машину обстреляли из автоматического оружия, однако мужчина не пострадал.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России Филиалы РГ Столица СКФО Ингушетия ЦФО Москва Убийство главы центра "Э" Ингушетии
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