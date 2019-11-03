Вот что рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко.

Второго ноября 2019 года во дворе домов по улице академика Анохина в Москве неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Погибшими оказались Эльджаркиев Ибрагим Абдул-Назирович, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия и его брат 1988 года рождения. Следственными органами Главного следственного управления СК по Москве возбуждено уголовное дело по п.п. "а", "ж" ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц), ч.2 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия).

Бастрыкин поручил следователям-криминалистам и экспертам центрального аппарата ведомства оказать практическую помощь в расследовании этого уголовного дела. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК России. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, версии и мотивы убийства.