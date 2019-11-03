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03.11.2019 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Убитый брат главы центра "Э" Ингушетии работал врачом московской больницы

Текст: Тимур Алиев

Брат убитого руководителя центра по противодействию экстремизму Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, который был расстрелян вместе с ним, работал врачом в Первой градской больнице Москвы. Об этом сообщается на странице больницы в Facebook.

"К нам пришло печальное известие: трагически погиб наш коллега, врач-анестезиолог-реаниматолог Первой градской Ахмед Абдул-Назирович Эльджаркиев. В нашей больнице многие его знали и любили. Для них, для всех нас это большая, невосполнимая потеря. Соболезнуем близким и коллегам Ахмеда Абдул-Назировича. Скорбим", - говорится в сообщении.

Фото: Максим Григорьев/ТАСС
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Ранее глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов назвал "большой утратой для всего ингушского народа смерть братьев Эльджаркиевых". Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибших, а также выразил уверенность, что преступники будут наказаны. Он также подчеркнул, что полиция Ингушетии окажет всю необходимую помощь своим столичным коллегам.

Похороны погибших планируется провести 4 ноября на территории Ингушетии. Сейчас с телами работают следователи, проводятся экспертизы.

Напомним, начальник центра по борьбе с экстремизмом МВД по Республике Ингушетия Ибрагим Эльджаркиев и его брат были расстреляны второго ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве. По словам официального представителя Следственного комитета Светланы Петренко, неизвестный произвел не менее 10 выстрелов из огнестрельного оружия в двух мужчин. Стрелявший произвел контрольные выстрелы в своих жертв.

Сегодня Следственный комитет России заявил о серьезном продвижении в расследовании дела об убийстве главы центра "Э" по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева и его брата. За несколько часов был определен круг приоритетных версий, а также установлены подозреваемые.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Дагестан Убийство главы центра "Э" Ингушетии
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