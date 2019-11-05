Найдена машина убийцы майора Эльджаркиева

В Москве найден автомобиль, на котором мог скрыться убийца главы Центра "Э" МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники.

Черный внедорожник Mazda CX-7 был обнаружен московскими полицейскими недалеко от места преступления. Однако, полагают оперативники, убийца и его сообщники могли перемещаться на нескольких машинах. Сейчас следственная группа пытается отследить по камерам, как соучастники преступления перемещались по Москве.

Уголовное дело об убийстве майора Эльджаркиева и его брата продолжает находиться на особом контроле главы СК Александра Бастрыкина. Центральный аппарат ведомства оказывает всю необходимую помощь в расследовании.

Напомним, что братья Эльджаркиевы были убиты в Москве 2 ноября. Киллер расстрелял обоих потерпевших в упор и быстро скрылся. Главная версия следствия - заказное убийство, связанное с профессиональной деятельностью майора полиции.