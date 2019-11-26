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26.11.2019 13:21
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На горящей шахте в Коми начали мониторинг газовоздушной среды

Текст: Алексей Михайлов (Республика Коми)

На нефтешахте "Яреганефть" в республике Коми, где возник пожар, организован мониторинг состава воздуха. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

- Снижение температур позволило доставить через скважины на аварийный участок оборудование для мониторинга газовоздушной среды и видеооборудование, - отметили в пресс-службе ведомства. - Это позволит спланировать дальнейший ход аварийно-спасательных работ.

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Напомним, 24 ноября 2019 года в 20.35 в ОДС ЦУКС МЧС России от дежурного Печорского военизированного горноспасательного отряда МОГО "Ухта" поступило сообщение о задымлении на отметке -200 метров в уклонном блоке №1-3Д "Север" нефтешахты №1 НШПП "Яреганефть" ООО "Лукойл-Коми" МОГО "Ухта". Пожар возник во время буровых работ. В этот момент в шахте находились 45 человек, из которых 42 самостоятельно покинули опасную зону.

Одного шахтера спасли сотрудники военизированного горноспасательного отряда. Пострадавший находится в Ухтинской городской больнице, его состояние удовлетворительное. Также пострадал один из горноспасателей. Двое горняков пропали без вести. По факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Пожар локализован на площади 2000 квадратных метров. Дополнительно из Воркуты прибыл 21 человек из военизированного горноспасательного отряда (ВГСО) Печорского бассейна. Борьбу с огнем ведут 8 отделений ВГСО, работа организована посменно.

Старший психолог ГУ МЧС по республике Коми продолжает работу с пострадавшими и членами их семей, им продолжают оказывать психологическую помощь.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми
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