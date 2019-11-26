В Пскове завели дело после нападения на врача детской больницы

На 43-летнего мужчину, который ударил ножом врача Псковской детской областной клинической больницы, завели уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

- По версии следствия, днем 25 ноября 2019 года подозреваемый пришел в больницу, где напал на врача, причинив ножевое ранение туловища, - отметили в ведомстве.

Расследование взял на особый контроль руководитель управления генерал-майор юстиции Петр Крупеня.

Напомним, вчера полиция задержала нападавшего. Как сообщили в УМВД России по Псковской области, у подозреваемого был ребенок, который ранее проходил лечение в этой больнице и скончался.