В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя

По факту гибели 23-летней девушки-следователя отдела полиции Хостинского района УВД Сочи возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ ("Доведение до самоубийства"). Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе краевого СУ СК.

Утром 23 ноября следователь заступила на службу и получила оружие. Позже в одном из служебных кабинетов ее тело обнаружили коллеги, которые вызвали медиков и правоохранителей.

В рамках расследования уголовного дела будут изучены обстоятельства и условия, толкнувшие девушку на этот поступок.

Сейчас на Кубань прибыли сотрудники МВД РФ из Москвы, которые занимаются служебной проверкой данного ЧП в сочинской полиции.