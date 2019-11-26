Трезвеют в пути: Почему на Урале не удается поймать пьяных водителей

Курьезная ситуация сложилась в маленьком уральском городе Заречном, что расположен вблизи атомной электростанции: в местной медико-санитарной части уже два года проблемы с проведением медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Автомобилистов, которых инспекторы подозревают в употреблении алкоголя или наркотиков, приходится возить по соседним населенным пунктам - в поселок Белоярский, до которого 14 километров, или в город Асбест, что расположен в 40 километрах от Заречного. Пока водителей катают по больницам, они трезвеют.

Так, 2 сентября, в 08.15 утра инспектор ГИБДД остановил в Заречном водителя, который явно был подшофе: запах алкоголя, поведение, не соответствующее обстановке. Алкотестер показал 0,268 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе при допустимой норме в 0,16 мг/л. Инспектор установил, что автолюбитель пьян. Водитель не согласился, пришлось везти его на медосвидетельствование в город Асбест. С момента остановки водителя в Заречном до освидетельствования в Асбесте прошло два часа пять минут, исследование показало 0,13 мг/л этанола на выдохе, заключение врача - "состояние опьянения не установлено".

Проблемы две: возможности и деньги. Зареченская больница проводит лишь первичное исследование, а для подтверждающего нет соответствующего оборудования и средств, объяснили там "РГ".

- Белоярская больница проводит такие исследования, но, вероятно, у них тоже есть какие-то трудности, поэтому и приходится отправлять автомобилистов в Асбест, - отмечают в медучреждении. - Мы, в свою очередь, провели обучение специалистов, и они на месте практически всегда.

Тем не менее, автоинспекторы продолжают сталкиваться с проблемой. В Управлении ГИБДД по Свердловской области говорят: вынужденные поездки по окрестным больницам негативно влияют на профилактику правонарушений, совершенных в состоянии опьянения - слишком много времени тратится на доставку горе-водителей в медучреждения. Ведомство неоднократно обращалось к зареченской медсанчасти с просьбой решить проблему. Медсанчать ответила: подобные исследования проводятся в медицинских организациях, перечень которых утвержден приказом регионального минздрава. Зареченской больницы, которая подведомственна другой организации - Федеральному медико-биологическому агентству РФ, - в этом списке нет.

Просили помощи и у местной администрации. Городские власти много раз обсуждали проблему на заседаниях межведомственной комиссии и обращались в министерство здравоохранения Свердловской области: просили учесть ситуацию при распределении средств на медосвидетельствование. В министерстве ответили: у областного ведомства нет законодательного права финансировать медико-санитарные части. Медучреждению рекомендовали заключить договор с организацией, которая осуществляет химико-токсикологические исследования биологических жидкостей человека на платной основе.

Впрочем, в скором времени проблема должна решиться.

- В настоящее время прорабатывается вопрос о дооснащении МСЧ №32 лабораторным оборудованием для проведения в полном объеме исследований на состояние опьянения, а также пересмотра нормативных затрат на единицу услуги "Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)", - ответили "РГ" в ФМБА России. В зареченской больнице добавили, что улучшения ситуации ждут уже в следующем году.