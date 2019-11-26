Трезвеют в пути: Почему на Урале не удается поймать пьяных водителей

Новости

Путин поддержал раннюю профориентацию 14:11
Умер бас-гитарист The Doors Даг Лубан 14:10
Путин рассказал о желании стать моряком или летчиком 14:05
Искусственный интеллект вычислил соавтора пьес Шекспира 14:00
В Сочи на Кубок Союзного государства по самбо приедут 16 чемпионов мира 14:00
Видео: как пикап Tesla Cybertruck "уделал" Ford F-150 14:00
За год московская канатная дорога перевезла более 1,5 млн пассажиров 13:57
82-летняя бодибилдер из США нейтрализовала грабителя 13:53
В петербургской многоэтажке произошел хлопок газа 13:52
В Боснии и Герцеговине произошло сильное землетрясение 13:50
Неубиваемый автомат: АК-103 испытали безостановочной стрельбой 13:48
Москвичи устроили массовую драку за парковку у дома 13:44
Сельская футбольная команда из Ленобласти завела англоязычный Twitter 13:42
На Урале подросток попал под снегопогрузчик и повредил позвоночник 13:39
В Оренбуржье осужденный удерживал двух сокамерников, требуя сигарет 13:39
Камеры будут следить за крышами более 800 нежилых объектов в Москве 13:38
На горящей шахте в Коми начали мониторинг газовоздушной среды 13:21
Сочи стал самым популярным направлением для коротких путешествий 13:16
Россияне отказались от звонков при покупке недвижимости 13:14
В Прикамье школьный бухгалтер увеличила себе зарплату на 5,2 млн рублей 13:14
На Алтае сотрудников оборонного предприятия осудили за растрату 13:14
Мошенничество с ремонтом лифтов в Иркутске расследуют по трем статьям 13:11
У москвича во время застолья похитили 1,2 млн рублей 13:06
Лукашенко вручил награды самой успешной команде десятилетия 13:06
Роструд предупредил о фальшивых штрафах, рассылаемых мошенниками 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Россиянам сообщат о положенных им льготах
Россиянам сообщат о положенных им льготах
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Трезвеют в пути: Почему на Урале не удается поймать пьяных водителей

Текст: Ольга Штейн
Курьезная ситуация сложилась в маленьком уральском городе Заречном, что расположен вблизи атомной электростанции: в местной медико-санитарной части уже два года проблемы с проведением медосвидетельствования водителей на состояние алкогольного опьянения. Автомобилистов, которых инспекторы подозревают в употреблении алкоголя или наркотиков, приходится возить по соседним населенным пунктам - в поселок Белоярский, до которого 14 километров, или в город Асбест, что расположен в 40 километрах от Заречного. Пока водителей катают по больницам, они трезвеют.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Так, 2 сентября, в 08.15 утра инспектор ГИБДД остановил в Заречном водителя, который явно был подшофе: запах алкоголя, поведение, не соответствующее обстановке. Алкотестер показал 0,268 мг/л этанола в выдыхаемом воздухе при допустимой норме в 0,16 мг/л. Инспектор установил, что автолюбитель пьян. Водитель не согласился, пришлось везти его на медосвидетельствование в город Асбест. С момента остановки водителя в Заречном до освидетельствования в Асбесте прошло два часа пять минут, исследование показало 0,13 мг/л этанола на выдохе, заключение врача - "состояние опьянения не установлено".

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Опьянение у водителей установят по анализу крови

Проблемы две: возможности и деньги. Зареченская больница проводит лишь первичное исследование, а для подтверждающего нет соответствующего оборудования и средств, объяснили там "РГ".

- Белоярская больница проводит такие исследования, но, вероятно, у них тоже есть какие-то трудности, поэтому и приходится отправлять автомобилистов в Асбест, - отмечают в медучреждении. - Мы, в свою очередь, провели обучение специалистов, и они на месте практически всегда.

Тем не менее, автоинспекторы продолжают сталкиваться с проблемой. В Управлении ГИБДД по Свердловской области говорят: вынужденные поездки по окрестным больницам негативно влияют на профилактику правонарушений, совершенных в состоянии опьянения - слишком много времени тратится на доставку горе-водителей в медучреждения. Ведомство неоднократно обращалось к зареченской медсанчасти с просьбой решить проблему. Медсанчать ответила: подобные исследования проводятся в медицинских организациях, перечень которых утвержден приказом регионального минздрава. Зареченской больницы, которая подведомственна другой организации - Федеральному медико-биологическому агентству РФ, - в этом списке нет.

Фото: Александра Шулепова/РГ
Прокуратура: Минздрав ошибся с вводом новых правил медосмотра водителей

Просили помощи и у местной администрации. Городские власти много раз обсуждали проблему на заседаниях межведомственной комиссии и обращались в министерство здравоохранения Свердловской области: просили учесть ситуацию при распределении средств на медосвидетельствование. В министерстве ответили: у областного ведомства нет законодательного права финансировать медико-санитарные части. Медучреждению рекомендовали заключить договор с организацией, которая осуществляет химико-токсикологические исследования биологических жидкостей человека на платной основе.

Впрочем, в скором времени проблема должна решиться.

- В настоящее время прорабатывается вопрос о дооснащении МСЧ №32 лабораторным оборудованием для проведения в полном объеме исследований на состояние опьянения, а также пересмотра нормативных затрат на единицу услуги "Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)", - ответили "РГ" в ФМБА России. В зареченской больнице добавили, что улучшения ситуации ждут уже в следующем году.

Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ЦБ предостерег банки от операций в евро
Путин поговорил с Зеленским о передаче Киеву кораблей
Военные в Крыму заплатят 31 млн рублей за случайный запуск ракеты
Против митингующих в Грузии применили водометы
Россияне стали по-новому распоряжаться маткапиталом