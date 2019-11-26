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26.11.2019 23:42
Рубрика: В мире

США приостановили оказание помощи Киеву в день разговора Трампа и Зеленского

Текст: Андрей Васильев

Белый дом официально приостановил оказание помощи Украине в тот же день, когда состоялся разговор Трампа и Зеленского. Как уточняет CNN, это официальное действие Управления по вопросам бюджета об удержании 250 миллионов долларов в виде помощи Пентагона Украине было сделано вечером 25 июля, спустя несколько часов после разговора между президентами Трампом и Зеленским. Эти данные содержатся в отчете комитета по бюджету палаты представителей, которые были предоставлены в комитет по разведке, опрашивавший свидетелей по делу об импичменте.

Фото: SAUL LOEB / AFP
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Путин не видит ничего компрометирующего в разговоре Трампа и Зеленского

В начале июля начались первые дискуссии по удержанию помощи Украине, и на встрече в Белом доме 18 июля агентства были уведомлены о том, что она будет заморожена по указанию Белого дома. Это произошло за неделю до разговора Трампа и Зеленского.

По словам источника, знакомого с этим вопросом, должностным лицом, который первоначально удерживал деньги на помощь, был директор бюджетного управления американской администрации Марк Сэнди.

Как отмечают эксперты, документы, поступившие в бюджетный комитет палаты представителей, дают дополнительное представление о действиях, предпринятых в бюджетном управлении Белого дома с целью задержать помощь США Украине, что является ключевой частью запроса импичмента палаты представителей. Сэнди уже дал показания перед следователями по импичменту в палате представителей в закрытом режиме.

В сентябре бюджетное управление несколькими траншами отправило военную помощь Украине. Часть средств, выделенных на помощь, была направлена 11 сентября, а остальные средства были переправлены в Киев 27 сентября и 30 сентября, что является последним днем ​​финансового года.

Между тем

Стало известно, что судебный комитет палаты представителей назначил первое слушание по делу об импичменте на следующей неделе. На заседание, которое состоится 4 декабря приглашены Дональд Трамп и его команда юристов. Комитет по разведке палаты представителей и две другие группы в конгресс работают над докладом, который может стать основой статей импичмента. Голосование по импичменту в нижней палате может пройти до Рождества.

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