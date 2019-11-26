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Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру

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    26.11.2019, 18:30
Текст:   Олег Усков

Даниил Марьянов, сын умершего в 2017 году советского, российского актера Дмитрия Марьянова, заявил гражданский иск на сумму в тридцать миллионов рублей.

Как передает ТАСС, ссылаясь на адвоката Марьянова Викторию Крылову, иск подан в рамках уголовного дела в отношении главы реабилитационного центра в Подмосковье, где лечился Марьянов-старший. И из-за халатности сотрудников которого, как предполагается, скончался.

Уточнено, что вся сумма будет потрачена на благотворительность: либо это будет благотворительный фонд, либо детские дома, - сказала адвокат.

Сегодня, во вторник, Лобненский городской суд Московской области начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении главы центра, обвиняемой в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека, и в оставлении в опасности.

Фото: kino-teatr.ru
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Санкции по названным статьям предусматривают до шести лет лишения свободы. В настоящее время директор находится под подпиской о невыезде.

По словам Крыловой, подсудимая свою вину в смерти актера признавать отказалась, заявив, что, по ее мнению, "Марьянов умер по естественным причинам", так как "страдал хроническими заболеваниями, о которых центр не был уведомлен".

При этом подсудимая обвинила в смерти звезды культовой ленты "Выше Радуги" врачей скорой помощи и ряд других лиц.

"Она утверждает, что смерть актера наступила по вине скорой помощи, больницы, волонтеров центра, самих реабилитантов", - перечислила юрист. Отметив, что при этом директор центра, тем не менее, "единолично принимала в клинике все решения, "вплоть до закупки продуктов питания".

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