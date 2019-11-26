Toyota выпустила дорожный бизнес-джет

Toyota приступила к производству Granace, комфортабельного корпоративного микроавтобуса на базе вышедшего в начале года HiAce шестого поколения.

Статусность Granace внешне отмечена увеличенными фарами на светодиодах, массивной вертикальной фальшрадиаторной решеткой с хромированной рамкой, низким бампером, дополнительными сегментами задней оптики на двери багажника и хромированным декором.

В отличие от HiAce на Granace крыша бывает только низкая. Габаритная длина - 5,3 м, ширина 1,97 м. К днищу снизу приварена усиливающая жесткость конструкция в виде лонжеронов с поперечинами.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Для изолирования салона от шума и вибраций моторный щит выполнен в виде сэндвич-панели с демпфирующей прослойкой между двумя стальными плитами.

Доступ в салон - через раздвижные двери на электроприводе, ширина проемов - 1000 мм.

Интерьер щедро отделан кожей и деревом. Два варианта исполнения Granace отличаются именно содержанием салона. Топ-менеджерский Premium в пассажирском отсеке имеет на двух рядах четыре индивидуальных кресла-ложа с сервоприводами, обогревом и раскладными столиками. В трехрядном исполнении G два кресла-ложа только на переднем ряду, позади два сиденья с ручными регулировками для помощников, а в "хвосте" раскладная банкетка для младших по рангу.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Двигатель для Granace один - 2,8-литровый турбодизель с непосредственным впрыском, системой рекуперации и впрыском мочевины мощностью 175 л.с. и крутящим моментом 450 Нм. Привод - на задние колеса, коробка передач автоматическая гидромеханическая с шестью диапазонами.

Передняя подвеска независимая типа McPherson, задняя зависимая пружинная на продольных рычагах.

Производят Granace на одном заводе с HiAce в городе Инобэ.

Первые машины поставят местным дилерам 16 декабря. Цена в исполнении "Premium" - от 6,5 млн йен (3,82 млн рублей), в исполнении "G" - 6,2 млн йен (3,66 млн рублей). Toyota рассчитывает продавать в Японии по 600 Granace в год.