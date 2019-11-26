В Албании число жертв землетрясения достигло 18

Продолжает расти число погибших в результате землетрясения в Албании. Теперь, по данным республиканского минобороны, их стало 18. Ранее сообщалось о девяти жертвах стихии. Еще не менее 600 человек пострадали, передает ТАСС.

Напомним, что катастрофа произошла в районе города Дуррес, сильно пострадала столица страны Тирана. Толчки ощущались в соседних странах - Северной Македонии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговине, Греции, Хорватии.

Разрушены сотни зданий, из-под завалов спасены 43 человека.