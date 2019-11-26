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26.11.2019 14:03
Рубрика: Власть

В Госдуме объяснили, для чего нужен обязательный учет животных

Текст: Татьяна Замахина
Регистрация и учет животных необходимы в целях безопасности граждан, но не только. Зачем вводится эта система, объяснила зампред Госдумы РФ Ольга Епифанова, комментируя законодательную инициативу об обязательной маркировке животных.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ранее появилась информация, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Документ вносится для того, чтобы заработал ранее принятый закон "Об ответственном обращении с животными".

Фото: istock
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Первое соображение для введения маркировки - чтобы обезопасить граждан.

Ольга Епифанова напомнила, что регистрация личного автомобиля или оружия давно в порядке вещей.

- По нашему законодательству домашнее животное является собственностью хозяина. Так почему бы им не пройти процедуру регистрации? - отметила парламентарий.

Как оружие или автомобиль, животные также могут представлять опасность. В первую очередь, зараженные различными заболеваниями домашние питомцы и безнадзорные звери.

- По данным ВОЗ ежегодно от вируса бешенства умирает около 55 тыс. человек, заразившихся от животных, - привела данные депутат. - Что касается непосредственно нашей страны, то тут статистика говорит о том, что источниками заражения людей в 30 случаях (52,6%) явились больные бешенством собаки и кошки, половину из которых составили безнадзорные животные.

Кроме того, в 24 случаях (43,6%), по ее словам, это были дикие животные (лисицы - 12, енотовидные собаки - 9, волки - 2 и дикий кабан - 1).

Таким образом, очевидно то, что опасность болезней, общих для животных и человека, несет в себе угрозу не меньшую, нежели личное авто или оружие, резюмировала парламентарий. Она также сообщила о растущем год от года количестве бродячих собак.

Фото: REUTERS
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- Обязательная маркировка животных нужна не только для того, чтобы обезопасить граждан, - добавила Епифанова.

Еще одно соображение - облегчение бюрократических барьеров для поездок с животными.

- Я считаю, что владельцы домашних животных, с принятием данной меры, должны получить возможность свободно путешествовать со своими питомцами, - отметила парламентарий.

Она также считает нужным разработать информационную систему, где вся история болезней кошки или собаки будет доступна с рабочего места ветеринарного врача любой клиники.

Еще один важный аспект - это пропажа животных. "Сейчас сбежавшее животное найти практически невозможно, - напомнила Епифанова. - Регистрация эту проблему должна будет решить, поэтому ответственные хозяева сами станут заинтересованы в маркировке питомца".

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