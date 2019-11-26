В Госдуме объяснили, для чего нужен обязательный учет животных

Ранее появилась информация, что Минсельхоз планирует внести законопроект об обязательной идентификации животных до конца года. Документ вносится для того, чтобы заработал ранее принятый закон "Об ответственном обращении с животными".
Первое соображение для введения маркировки - чтобы обезопасить граждан.
Ольга Епифанова напомнила, что регистрация личного автомобиля или оружия давно в порядке вещей.
- По нашему законодательству домашнее животное является собственностью хозяина. Так почему бы им не пройти процедуру регистрации? - отметила парламентарий.
Как оружие или автомобиль, животные также могут представлять опасность. В первую очередь, зараженные различными заболеваниями домашние питомцы и безнадзорные звери.
- По данным ВОЗ ежегодно от вируса бешенства умирает около 55 тыс. человек, заразившихся от животных, - привела данные депутат. - Что касается непосредственно нашей страны, то тут статистика говорит о том, что источниками заражения людей в 30 случаях (52,6%) явились больные бешенством собаки и кошки, половину из которых составили безнадзорные животные.
Кроме того, в 24 случаях (43,6%), по ее словам, это были дикие животные (лисицы - 12, енотовидные собаки - 9, волки - 2 и дикий кабан - 1).
Таким образом, очевидно то, что опасность болезней, общих для животных и человека, несет в себе угрозу не меньшую, нежели личное авто или оружие, резюмировала парламентарий. Она также сообщила о растущем год от года количестве бродячих собак.
- Обязательная маркировка животных нужна не только для того, чтобы обезопасить граждан, - добавила Епифанова.
Еще одно соображение - облегчение бюрократических барьеров для поездок с животными.
- Я считаю, что владельцы домашних животных, с принятием данной меры, должны получить возможность свободно путешествовать со своими питомцами, - отметила парламентарий.
Она также считает нужным разработать информационную систему, где вся история болезней кошки или собаки будет доступна с рабочего места ветеринарного врача любой клиники.
Еще один важный аспект - это пропажа животных. "Сейчас сбежавшее животное найти практически невозможно, - напомнила Епифанова. - Регистрация эту проблему должна будет решить, поэтому ответственные хозяева сами станут заинтересованы в маркировке питомца".