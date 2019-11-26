В МИД раскритиковали планы США выйти из Договора по открытому небу

Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу негативно скажется на безопасности, считает заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Напомним, что Вашингтон ранее неоднократно озвучивал свои планы во выходу из договора, членами которого сейчас являются 34 государства.

"Будет очень плохо для безопасности, если США под надуманными предлогами решат выйти из этого договора", - передает РИА Новости слова дипломата.

Напомним, что Договор по открытому небу был подписан в 1992 году и страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.