В Минске рассказали о проблемах с экспортом цемента и стекла

Запутанную цепочку не развязанных противоречий в цементной и стекольной промышленности Беларуси вынужден был признать 26 ноября премьер-министр Сергей Румас на заседании Президиума Совета Министров.

С одной стороны, по информации из источников в кабмине, "вопросы выполнения организациями условий оказания государственной поддержки и соблюдения ими утвержденных графиков погашения задолженности находятся на контроле и ежемесячно рассматриваются в правительстве".

Вместе с тем, констатирует глава правительства, наблюдается падение объемов экспорта стекла и цемента, "не обеспечивается полная загрузка производственных мощностей, используются необоснованные посреднические схемы при реализации продукции, а также при закупках сырья и материалов".

Именно совокупность этих проблем, подчеркивают аналитики, и стала причиной обсуждения в правительстве вопросов, связанные с выполнением поручений Лукашенко по повышению эффективности работы в отрасли. Для стабилизации работы цементных заводов и ОАО "Гомельстекло" президентом приняты решения о проведении реструктуризации задолженности данных организаций перед республиканскими организациями, газоснабжающими организациями и банками.

Кроме того, на проблемы в организациях цементной промышленности обратил внимание и Комитет госконтроля РБ. Он предложил даже привлечь к ответственности виновных должностных лиц министерств, исполкомов и организаций.

По словам Румаса, пристального внимания требует и сложная ситуация на стекольном заводе "Неман". "Сформированная ранее кредитная нагрузка, а также задолженность перед республиканским бюджетом и за топливно-энергетические ресурсы существенно сказывается на работе предприятия", - констатировал он, передает БЕЛТА.