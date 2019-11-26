Видео: в США запертый в машине пес час ездил по кругу задним ходом

Можно было бы принять это видео из американского городка Порт-Сент-Люси (Флорида) за фейк, но вовлеченность в историю множества соседей, очевидцев из числа прохожих, полиции и даже журналистов местного ТВ-канала говорит о реальности произошедшего. Действительно, всё так и было: случайно запертый в машине пес час кружил перед домом, да еще и задним ходом.

По словам соседки владельца машины, она обратила внимание, что пустой на первый взгляд автомобиль кружится на месте уже несколько минут, и вызвала полицию со спасателями. Те не рискнули останавливать неуправляемую машину и благоразумно подождали, пока та собьет чужой почтовый ящик и врежется в мусорные баки. Лишь после этого они открыли автомобиль и выпустили обезумевшего со страху лабрадор-ретривера. Что он пережил в эти минуты, о чем думал, на кого надеялся - журналистам узнать не удалось.

Также осталось невыясненным, как пес сумел включить зажигание и переключить коробку передач на заднюю скорость. Возможно, хозяину стоит обсудить произошедшее со своим четвероногим другом, взять с него обещание больше не садиться за руль без разрешения и записать его на курсы. Если уж решил стать первым в мире псом-водителем - будь добр получить права.