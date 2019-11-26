Законопроект о виноделии готовят ко второму чтению

Виноделы заинтересованы в принятии закона, но считают, что многие его положения нуждаются в уточнении, какие-то следует исключить, а какие-то - добавить. По мнению тележурналиста Дмитрия Киселева, который месяц назад возглавил Союз виноградарей и виноделов России, законопроект дает России исторический шанс в сжатые сроки твердо встать на мировой винной карте, как это удалось за пару десятилетий сделать Австрии и государствам Нового Света.

Однако ко второму чтению законопроекта необходимо уточнить ряд его положений, считает Павел Швец, руководитель Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь". По его мнению, следует исключить из текста документа запрет о ввозе так называемого балка - сырья, из которого путем нехитрых манипуляций можно получить винный напиток любого вида. "Это революционная, мощная мера, но математика такая: в России ежегодно выпивается 1,5 млрд бутылок вина в год, своего винограда у нас есть процентов на 40", - сказал Швец. Он предлагает решать проблему винных смесей иначе - путем маркировки готовой продукции, а именно - причислять напитки из балка к столовым винам. Швец также не видит необходимости в создании дегустационных комиссий, которым предстоит проводить "органолептическую оценку продукции".

Для замещения импортного сырья потребуется много времени, уверен Владимир Масловский, гендиректор ПАО "Абрау-Дюрсо". "По грубой оценке, исходя из возможности всех винодельческих и виноградарских хозяйств, виноградников, это примерно 20 лет, при условии серьезной государственной поддержки - не менее 10 лет, - сказал он. - В течение этого времени переход полностью на отечественное сырье невозможен". В законопроекте не отражены интересы малых производителей, заявил Алексей Скляров, буквально три дня назад вставший во главе вновь созданной ассоциации фермеров - виноградарей и виноделов. Фермерских лицензий на производство вина выдано всего 16 по всей стране, сообщил он, 99% малых производителей находятся в тени, поскольку не могут себе позволить лицензию из-за финансовых причин. Зампред Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, подводя итог дискуссии, заявил, что аппарат комитета обработает все предложения до второго чтения законопроекта в Госдуме, которое, по его данным, намечено на 18 декабря. "Я очень надеюсь, что мы получим тот закон, который будет помогать виноделам и не вставлять им палки в колеса", - заключил парламентарий.

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Роскачество опубликовало реестр отборных вин

Роскачество составило реестр отборных вин - 350 лучших наименований стоимостью до одной тысячи рублей. Ознакомиться с ним можно на сайте rskrf.ru в разделе "Винный гид России 2019: Рейтинг самых качественных вин страны".

Наивысшую оценку экспертов среди белых вин получило "Шато Тамань Резерв - Рислинг" урожая 2016 года, за ним следуют "Golubitskoe Estate. Шардоне" и "Фанагория Крю Лермонт Шардоне".

Самыми лучшими красными винами признаны "Каберне Качинское" 2015 года, "Мерло Эльбузд" и "Вилла Звезда. Каберне Совиньон".

Это результат крупнейшего исследования российских вин в рамках проекта "Винный гид России", который курируют минсельхоз и минпромторг. Специалисты продегустировали и взяли пробы более 600 образцов вина в Крыму и Севастополе, восточном Приазовье на Кубани, в Долине Дона в Ростовской области и даже в Дербенте, чтобы оценить потенциал второго по площади виноградников региона страны - Дагестана. Всего три десятка специалистов побывали в 50 винных хозяйствах. Вино также закупалось в магазинах.

Рейтинги игристых, розовых и ликерных вин по итогам исследования будут опубликованы позднее, пообещали в Роскачестве. "Качественные вина в России есть, их делают из собственного винограда, и они не так дороги, как принято думать. Первые места в большинстве категорий заняли вина в пределах 300-600 рублей", - сообщили в Роскачестве, добавив, что, несмотря на сложности с производством российского вина, его качество продолжает расти. Хороших марок в этом году на 4 процента больше, чем в прошлом.

"Помню, как обстояли дела 20 лет назад, и с тех пор в России все изменилось: на юге страны появилось очень хорошее шампанское, хорошие белые и красные вина. В Европе за развитием винодельческой отрасли в России с большим интересом следят участники отрасли из многих европейских стран", - сказал директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессор Университета Тушия, лауреат Нобелевской премии мира и винодел Риккардо Валентини.

Одно из важнейших направлений работы минсельхоза - продвижение российского вина, оно не должно затеряться среди импортного, отметила замглавы минсельхоза Оксана Лут на пресс-конференции в Москве. Однако для полного отказа от импортных виноматериалов российскому виноделию потребуется переходный период. "В этом году ожидается урожай 540 тысяч тонн винограда. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить всех нас вкусным российским вином именно из отечественного винограда", - заявила Лут.

Подготовила Алена Узбекова