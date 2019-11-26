Законопроект о виноделии готовят ко второму чтению

Новости

МИД: Россия заинтересована в продлении договора СНВ 22:04
В выходные дни в Москве будет гололед и дождь со снегом 21:17
Путин разрешил создавать международные фонды на острове Русский 21:14
В МИД раскритиковали планы США выйти из Договора по открытому небу 21:13
Посольство РФ в Албании: Глубоко скорбим по погибшим в ходе землетрясения 20:45
В Албании число жертв землетрясения достигло 18 20:27
Киев мечтает заблокировать "Северный поток-2" с помощью санкций США 20:21
"Домашка" в американской школе возмутила пользователей Сети 20:04
Автомобили Datsun отправятся в ремонт из-за неисправных тормозов 19:45
В Тамбове автомобиль врезался в людей, есть погибшая и пострадавшие 19:39
Белый дом закрыли из-за нарушения воздушного пространства над Вашингтоном 19:24
В Сочи возбудили дело после смерти девушки-следователя 18:54
"Единая Россия" на выборах выдвинет своих кандидатов во всех округах 18:48
Самая необычная новогодняя "елка" распустила цветы в Москве 18:40
Сын актера Марьянова подал иск на 30 млн к реабилитационному центру 18:30
Мосгорсуд освободил замруководителя Росалкогольрегулирования 18:21
В Ярославле задержана экс-директор департамента госжилнадзора 18:17
ФАС предложила создать орган по регулированию табачного рынка 18:14
МАК назвал причину крушения Boeing в Ростове-на-Дону в 2016 году 18:08
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ 17:52
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией 17:45
Косачев отреагировал на слова Джонсона о невмешательстве России в Brexit 17:45
Особенности опытного автомата Калашникова 1950 года показали на видео 17:41
В Швейцарии найден идеально сохранившийся клад времен Нерона 17:28
В Канаде раскопали гигантский асимметричный череп стиракозавра 17:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
Климатологи составили прогноз погоды на зиму
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
В "РГ" расскажут о причинах и последствиях погодных катаклизмов
26.11.2019 19:40
Рубрика: Власть

Градус с маркировкой

Законопроект о виноделии готовят ко второму чтению
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Федеральный выпуск № 267(8025)
Принятый в первом чтении законопроект о виноградарстве и виноделии в РФ может претерпеть существенные изменения, если законодатели учтут все предложения представителей отрасли, высказанные во вторник в ходе совещания в Совете Федерации.
Задача парламентариев - защитить наших виноделов от импортного сырья и поддержать малых произ-водителей. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС Задача парламентариев - защитить наших виноделов от импортного сырья и поддержать малых произ-водителей. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
Задача парламентариев - защитить наших виноделов от импортного сырья и поддержать малых произ-водителей. Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Виноделы заинтересованы в принятии закона, но считают, что многие его положения нуждаются в уточнении, какие-то следует исключить, а какие-то - добавить. По мнению тележурналиста Дмитрия Киселева, который месяц назад возглавил Союз виноградарей и виноделов России, законопроект дает России исторический шанс в сжатые сроки твердо встать на мировой винной карте, как это удалось за пару десятилетий сделать Австрии и государствам Нового Света.

Фото: iStock
Комитет Госдумы поддержал комплексный законопроект о виноделии

Однако ко второму чтению законопроекта необходимо уточнить ряд его положений, считает Павел Швец, руководитель Ассоциации виноградарей и виноделов "Севастополь". По его мнению, следует исключить из текста документа запрет о ввозе так называемого балка - сырья, из которого путем нехитрых манипуляций можно получить винный напиток любого вида. "Это революционная, мощная мера, но математика такая: в России ежегодно выпивается 1,5 млрд бутылок вина в год, своего винограда у нас есть процентов на 40", - сказал Швец. Он предлагает решать проблему винных смесей иначе - путем маркировки готовой продукции, а именно - причислять напитки из балка к столовым винам. Швец также не видит необходимости в создании дегустационных комиссий, которым предстоит проводить "органолептическую оценку продукции".

Для замещения импортного сырья потребуется много времени, уверен Владимир Масловский, гендиректор ПАО "Абрау-Дюрсо". "По грубой оценке, исходя из возможности всех винодельческих и виноградарских хозяйств, виноградников, это примерно 20 лет, при условии серьезной государственной поддержки - не менее 10 лет, - сказал он. - В течение этого времени переход полностью на отечественное сырье невозможен". В законопроекте не отражены интересы малых производителей, заявил Алексей Скляров, буквально три дня назад вставший во главе вновь созданной ассоциации фермеров - виноградарей и виноделов. Фермерских лицензий на производство вина выдано всего 16 по всей стране, сообщил он, 99% малых производителей находятся в тени, поскольку не могут себе позволить лицензию из-за финансовых причин. Зампред Комитета СФ по экономической политике Валерий Васильев, подводя итог дискуссии, заявил, что аппарат комитета обработает все предложения до второго чтения законопроекта в Госдуме, которое, по его данным, намечено на 18 декабря. "Я очень надеюсь, что мы получим тот закон, который будет помогать виноделам и не вставлять им палки в колеса", - заключил парламентарий.

Рейтинг

Роскачество опубликовало реестр отборных вин

Роскачество составило реестр отборных вин - 350 лучших наименований стоимостью до одной тысячи рублей. Ознакомиться с ним можно на сайте rskrf.ru в разделе "Винный гид России 2019: Рейтинг самых качественных вин страны".

Наивысшую оценку экспертов среди белых вин получило "Шато Тамань Резерв - Рислинг" урожая 2016 года, за ним следуют "Golubitskoe Estate. Шардоне" и "Фанагория Крю Лермонт Шардоне".

Самыми лучшими красными винами признаны "Каберне Качинское" 2015 года, "Мерло Эльбузд" и "Вилла Звезда. Каберне Совиньон".

Это результат крупнейшего исследования российских вин в рамках проекта "Винный гид России", который курируют минсельхоз и минпромторг. Специалисты продегустировали и взяли пробы более 600 образцов вина в Крыму и Севастополе, восточном Приазовье на Кубани, в Долине Дона в Ростовской области и даже в Дербенте, чтобы оценить потенциал второго по площади виноградников региона страны - Дагестана. Всего три десятка специалистов побывали в 50 винных хозяйствах. Вино также закупалось в магазинах.

Фото: Сергей Винник/РГ
Крымские производители оценили законопроект о виноделии

Рейтинги игристых, розовых и ликерных вин по итогам исследования будут опубликованы позднее, пообещали в Роскачестве. "Качественные вина в России есть, их делают из собственного винограда, и они не так дороги, как принято думать. Первые места в большинстве категорий заняли вина в пределах 300-600 рублей", - сообщили в Роскачестве, добавив, что, несмотря на сложности с производством российского вина, его качество продолжает расти. Хороших марок в этом году на 4 процента больше, чем в прошлом.

"Помню, как обстояли дела 20 лет назад, и с тех пор в России все изменилось: на юге страны появилось очень хорошее шампанское, хорошие белые и красные вина. В Европе за развитием винодельческой отрасли в России с большим интересом следят участники отрасли из многих европейских стран", - сказал директор Европейского средиземноморского центра климатических изменений, профессор Университета Тушия, лауреат Нобелевской премии мира и винодел Риккардо Валентини.

Одно из важнейших направлений работы минсельхоза - продвижение российского вина, оно не должно затеряться среди импортного, отметила замглавы минсельхоза Оксана Лут на пресс-конференции в Москве. Однако для полного отказа от импортных виноматериалов российскому виноделию потребуется переходный период. "В этом году ожидается урожай 540 тысяч тонн винограда. Конечно, этого недостаточно для того, чтобы обеспечить всех нас вкусным российским вином именно из отечественного винограда", - заявила Лут.

Подготовила Алена Узбекова

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Законодательная власть Госдума Госфонды и контрольные органы Роскачество Законопроекты и комментарии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин отменил мизерные выплаты по уходу за ребенком
Комплекс "Авангард" встанет на боевое дежурство в декабре 2019 года
Зеленский назвал приоритетом газовый контракт с Россией
В Госдуме поддержали идею сделать 31 декабря выходным
Сбербанк назвал регионы с быстрорастущими ценами на ЖКУ