Ангела Меркель доработает свой мандат канцлера Германии

Канцлер Германии Ангела Меркель, выступая в среду в бундестаге, заявила о том, что она намерена доработать свой канцлерский срок до конца.

"Я считаю, дамы и господа, что нам следует отработать весь срок полномочий до конца, и я собираюсь это сделать", - приводит высказывание главы правительства ФРГ "Интерфакс".

Тем самым Меркель дезавуировала появившиеся в последние месяцы в СМИ слухи о том, что она может досрочно покинуть пост канцлера из-за проблем со здоровьем.

Напомним, что осенью прошлого года Ангела Меркель решила не переизбираться на новый срок в 2021 году и уйти с поста лидера партии ХДС. По ее словам, она больше не будет претендовать на какой-либо политический пост после 2021 года, когда закончится срок ее пребывания на посту федерального канцлера Германии. Толчком к такому решению 64-летней Меркель, возглавляющей партию с 2000 года и правительство Германии с 2005 года, послужили провальные для ХДС и союзной партии ХСС итоги выборов.