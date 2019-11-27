Беларусь планирует упростить безвизовый режим

Упростить порядок пересечения границы для зарубежных гостей Беларуси не только через наземные пункты пропуска, но и в областных аэропортах планирует руководство страны. О решении этой задачи сообщил на пленарном заседании белорусско-швейцарского делового совета министр экономики Дмитрий Крутой, передает БЕЛТА.

Минск "планирует расширять безвизовые зоны, упростить въезд для иностранных граждан через областные аэропорты и наземные пункты пропуска", - пояснил член правительства РБ.

Кроме того, кабинет министров рассчитывает на скорейшее подписание соглашения с Россией о взаимном признании виз, что будет также, по его словам, способствовать развитию бизнес-контактов.

"Безвизовый режим в настоящее время действует в Национальном аэропорту "Минск", а также частично в Брестском и Гродненском регионах и дал серьезный эффект на коротком промежутке времени", - подчеркнул министр.

Кстати, через Национальный аэропорт без визы уже сейчас можно въехать на срок до 30 дней.

Как уже информировал "СОЮЗ", указ №300 от 7 августа текущего года об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан объединяет две безвизовые зоны Брестской и Гродненской областей в одну. В нее включаются еще пять районов Гродненской области: Берестовицкий, Волковысский, Вороновский, Лидский и Щучинский. При этом срок безвизового пребывания в туристических целях увеличивается до 15 суток для граждан 73 государств.