Boeing лишили права выдавать сертификаты на авиалайнеры 737 MAX в США

Американский производитель авиалайнеров Boeing будет отстранен от выдачи сертификатов летной годности на лайнеры Boeing 737 MAX, которые стали печально известны в связи с двумя авиакатастрофами в 2018 году. Отныне и до окончания испытаний единственным органом, уполномоченным сертифицировать самолеты этого типа, станет Федеральное авиационное управление (ФАУ) США, сообщает ТАСС.

Напомним, что эксплуатация Boeing 737 MAX была приостановлена после того, как такие лайнеры разбились в Эфиопии и Индонезии в марте и октябре прошлого года. Все пассажиры при этом погибли.

Руководство компании Boeing вынужденно признало, что в обоих случаях на борту воздушных судов перед тем, как они рухнули, произошел сбой в работе компьютерной системы улучшения характеристик маневренности. После этого многие страны, включая Россию, США и государства Евросоюза по соображениям безопасности приостановили полеты самолетов данной серии.

ФАУ - американский авиационный регулятор - заявил, что еще не завершил проверку внедренных изменений в конструкции лайнеров данного типа, а также нововведений в программе обучения пилотов. В самой компании Boeing ожидают возобновления коммерческих полетов авиалайнеров Boeing 737 MAX в январе 2020 года.

Сообщается, что американский авиарегулятор намерен восстановить полномочия концерна по выдаче сертификатов, только после того как будет уверен, что он обладает "полностью функциональной системой контроля качества", соответствующей стандартам ФАУ.