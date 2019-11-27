Бывший премьер Перу арестован за коррупцию

Экс-глава кабинета министров Перу Сесар Вильянуэва взят под стражу по подозрению в коррупции. Также по данному делу задержаны два сотрудника контрольно-надзорных органов и предприниматель. В доме политика будет проведен обыск.

Как сообщает ТАСС, подозреваемым вменяется "торговля влиянием" и незаконное покровительство. Речь идет о попытке Вильянуэвы избежать уголовного преследования в рамках крупного коррупционного скандала вокруг бразильской строительной компании Odebrecht.

Напомним, умерший в апреле этого года бывший президент Перу Алан Гарсия также проходил одним из подозреваемых по делу о взяточничестве, связанном с бразильской строительной компанией Odebrecht.

Скандал, разразившийся несколько лет назад, затронул множество политиков в различных странах Латинской Америки. В Перу под расследование попали четыре экс-президента Педро Пабло Кучински, Олланта Умала, Алехандро Толедо и Алан Гарсия. Первые двое находятся в настоящее время под стражей.

Вильянуэва дважды занимал должность премьера Перу. Он возглавлял кабинет министров президента Ольянты Умалы. Затем он руководил правительством при Мартине Вискарре.