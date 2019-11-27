Что будут снимать на техосмотре?

Минтранс определился, что и как надо фотографировать при прохождении техосмотра. А также, какие снимки размещать в информационной системе.

Соответствующий проект приказа ведомство разместило для общественного обсуждения на портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

Напомним, что в соответствии с поправками в закон о техосмотре, которые были подписаны этим летом и вступят в силу 8 июля следующего года, операторы техосмотра должны будут фотографировать машины, которые приезжают на диагностику. Сделано это для того, чтобы заставить автомобилистов проходить ТО, а не покупать диагностические карты, как это делается сейчас повсеместно. Изначально вообще планировалось записывать весь процесс диагностики на видео, и это видео выкладывать в автоматизированной информационной системе техосмотра АИС ТО.

Но потом от этой идеи отказались. Оборудование такими камерами пунктов ТО будет крайне дорого. Соответственно, все затраты лягут на кошелек клиентов, и цена техосмотра взлетит в разы. А так как цены на него устанавливает ФАС, и высокими их не назовешь, то действующие операторы просто уйдут с рынка.

Поэтому решили ограничиться малой кровью - фотографиями. В приказе Минтранс устанавливает требования к фотографиям. Их должно быть три штуки.

Первая фотография делается перед началом диагностики. Она должна содержать изображение машины сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный номер.

Координаты места съемки автомобиля должны быть в радиусе 150 метров от координат пункта ТО

Вторая фотография делается в любой период времени от начала до окончания технического диагностирования. На ней должно быть изображение идентификационного номера VIN автомобиля.

Третье фото делается по окончании процесса диагностики. На нем должно быть изображение машины спереди, а прицепа и полуприцепа сзади, которое позволяет определить марку, модель, цвет и государственный регистрационный знак.

Файлы с фотографиями должны быть в формате JPG и содержать дату, время, координаты места. Они также должны быть некорректируемыми. Как будет обеспечиваться некорректируемость - пока непонятно. Скорее всего, будет разработана специальная программа или мобильное приложение, с помощью которых будет производиться съемка. По примеру того, как это реализовано в ОСАГО для оформления аварии по Европротоколу. Других способов обеспечить некорректируемость изображений придумать сложно. А такой софт тоже стоит денег.

При этом координаты места съемки автомобиля должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, которые указаны в реестре операторов технического осмотра. Это сделано для того, чтобы лишний раз подтвердить, что машина на техосмотр приехала. А 150 метров - своеобразная погрешность на точность определения координат.

Напомним, что после того как техосмотр перестал быть в сфере контроля со стороны ГИБДД, он превратился в самый обычный налог. Большинство автомобилистов его просто покупают. Его покупают даже те, кто перевозит пассажиров. Поэтому сейчас ГИБДД вернула себе контроль за техосмотром автобусов. Хотя уже идет речь о том, чтобы вернуть контроль за ТО в руки ГИБДД полностью. Кстати, когда он был у ГИБДД, то на пунктах ТО также велась съемка машин для борьбы с коррупцией. Но покупать ТО умудрялись и тогда.