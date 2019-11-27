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27.11.2019 10:02
Рубрика: В мире

Дипломаты РФ держат на контроле ситуацию с ДТП в Доминикане

Текст: Александр Гасюк
Российские дипломаты держат на контроле ситуацию с попавшими в ДТП российскими туристами в Доминикане.

Как сообщило посольство РФ в Венесуэле в своем аккаунте в соцсетях, руководитель отделения российского посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых оказывается помощь пострадавшим, местными властями, а также с турагентством "Анекс Тур", организовавшим отдых.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости
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По данным российской дипмиссии, "граждане РФ, находящиеся в тяжелом состоянии, отправлены вертолетами в медицинские центры столицы Республики г. Санто-Доминго, где им проводят неотложные хирургические операции".

Туристы, не нуждающиеся в медицинской помощи, в настоящее время размещены в гостиницах.

Напомним, что 26 ноября в Доминиканской Республике произошло ДТП с автобусом, в котором по окончанию отдыха в аэропорт Ла-Романа для вылета в Москву ехали 39 российских туристов. Известно, что автобус подрезал местный грузовик, в результате чего транспортное средство перевернулось.

В мире Северная и Центральная Америка Доминиканская Республика Правительство МИД РГ-Видео
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