Эксперты назвали фильм, который имеет шансы получить "Оскар"

Аналитики сайта Gold Derby, специализирующегося на прогнозах в сфере развлечений, рассказали, у какой ленты, вышедшей в 2019 году, больше всего шансов получить "Оскар"-2020 в номинации лучший фильм. Эксперты также назвали главных претендентов на премию среди режиссеров и актеров.

Согласно рейтингу, составленному экспертами портала, больше всего шансов на победу у картины Мартина Скорсезе "Ирландец" о водителе-дальнобойщике, связавшемся с мафией и ставшим киллером. Мировая премьера фильма прошла на Международном кинофестивале в Нью-Йорке в сентябре, а релиз на платформе Netflix состоится 27 ноября.

За престижную награду поборются и другие работы, среди которых картина Квентина Тарантино "Однажды в… Голливуде", рассказывающая альтернативную версию покушения на Шерон Тейт, и фильм Ноя Баумбаха "Брачная история" о трудностях развода. Эти картины эксперты поместили на второе и третье место соответственно.

На четвертом месте оказалась нашумевшая лента корейского режиссера Пон Чжун Хо "Паразиты" о семейке безработных, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченных людей.

К слову, режиссеры Скорсезе, Тарантино и Чжун Хо, по версии Gold Derby, претендуют на победу в номинации "Лучший режиссер".

Среди номинантов в категории "Лучшая женская роль" эксперты выделяют Рене Зеллвегер ("Джуди"), Скарлетт Йоханссон и Шарлиз Терон ("Скандал"), а в категории "Лучшая мужская роль" - Хоакина Феникса ("Джокер"), Адама Драйвера ("Брачная история") и Роберта Де Ниро ("Ирландец").

Фильм Тодда Филлипса "Джокер", завоевавший главную награду 76-го Венецианского кинофестиваля - "Золотого льва", аналитики поместили лишь на 9 строчку рейтинга.

Американская киноакадемия по традиции объявит номинантов в середине января и назовёт победителей через месяц - 9 февраля 2020 года.