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27.11.2019 15:15
Рубрика: Экономика

Инженеры решат проблему "торчащих ног" в плацкартах

Текст: Евгений Гайва
В новых вагонах, которые выйдут в серийное производство в 2023 году, будет решена проблема "торчащих ног", заявил заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Предприятие разрабатывает концепции новых вагонов по заказу "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

"Новый вагон на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах", - сказал Лошманов в ходе заседания за "круглым столом" в РИА Новости.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Сначала предполагалось увеличить длину полок незначительно. На два сантиметра - поперечных, на три сантиметра - продольных. Но в ходе обсуждения с заказчиком макета стороны пришли к выводу, что необходимо концепцию реализовывать в новом габарите, пояснил Лошманов.

"Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов", - подчеркнул он.

Макет нового концепта плацкартного вагона был презентован в ноябре на выставке "Транспортная неделя" в Москве.

Кроме него готовятся еще два концепта. Показать их пассажирам планируется в течение следующего года на вокзалах страны.

Экономика Транспорт Железные дороги
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