Инженеры решат проблему "торчащих ног" в плацкартах

В новых вагонах, которые выйдут в серийное производство в 2023 году, будет решена проблема "торчащих ног", заявил заместитель генерального директора АО "Трансмашхолдинг" по развитию пассажирского транспорта Александр Лошманов.

Предприятие разрабатывает концепции новых вагонов по заказу "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).

"Новый вагон на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах", - сказал Лошманов в ходе заседания за "круглым столом" в РИА Новости.

Сначала предполагалось увеличить длину полок незначительно. На два сантиметра - поперечных, на три сантиметра - продольных. Но в ходе обсуждения с заказчиком макета стороны пришли к выводу, что необходимо концепцию реализовывать в новом габарите, пояснил Лошманов.

"Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов", - подчеркнул он.

Макет нового концепта плацкартного вагона был презентован в ноябре на выставке "Транспортная неделя" в Москве.

Кроме него готовятся еще два концепта. Показать их пассажирам планируется в течение следующего года на вокзалах страны.