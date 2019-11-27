Инженеры решат проблему "торчащих ног" в плацкартах

Предприятие разрабатывает концепции новых вагонов по заказу "Федеральной пассажирской компании" (ФПК).
"Новый вагон на 30 сантиметров шире, что позволит персонализировать пространство и вообще решить проблему так называемых торчащих ног в плацкартных вагонах", - сказал Лошманов в ходе заседания за "круглым столом" в РИА Новости.
Сначала предполагалось увеличить длину полок незначительно. На два сантиметра - поперечных, на три сантиметра - продольных. Но в ходе обсуждения с заказчиком макета стороны пришли к выводу, что необходимо концепцию реализовывать в новом габарите, пояснил Лошманов.
"Этот новый габарит буквально вчера по итогам транспортной недели с коллегами обсуждали и приняли в работу новый габарит пассажирских вагонов", - подчеркнул он.
Макет нового концепта плацкартного вагона был презентован в ноябре на выставке "Транспортная неделя" в Москве.
Кроме него готовятся еще два концепта. Показать их пассажирам планируется в течение следующего года на вокзалах страны.