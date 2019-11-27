Новости

Путин получил подарок от главы Давосского форума 21:10
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа 21:01
Водителей-экстремалов оштрафовали за гонки по дну Азовского моря 20:40
Росгвардия взяла под охрану железнодорожную часть Крымского моста 20:30
Сделано открытие, которое поможет избавиться от никотиновой зависимости 20:18
Раскрыта опасность употребления популярного среди подростков снюса 19:56
Путин назвал футбол самым популярным видом спорта в России 19:50
Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе 19:45
Сенатор от Крыма сочла популизмом претензии Украины на Азовское море 19:33
Бывшая жена обвинила хоккеиста сборной России в похищении детей 19:31
ФСО восстановит санаторий "Кавказская Ривьера" в Сочи 19:30
Skoda объявит российские цены на кроссовер Karoq 11 декабря 19:30
Москвичам пообещали ледяной дождь 19:21
Минск и Москва сближают порядок взыскания алиментов 19:14
В Москве частично закроют доступ на Красную площадь 19:14
Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 19:45
Рубрика: В мире

Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе

Текст: Юрий Сизов
Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик твердо убежден, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины "выполнила все задачи, поставленные политическими советниками нормандского формата". Об этом дипломат заявил 27 ноября в белорусской столице, информирует БЕЛТА.

В начале текущей недели, напомнил Сайдик, стороны уведомили мониторинговую миссию ОБСЕ об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке - в районе Петровского - пока продолжаются, по его словам, работы по удалению фортификационных сооружений.

Фото: Виталий Белоусов/POOL/ТАСС
Лавров: Киеву нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР

Правда, констатировал спецпредставитель ОБСЕ, "к сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло". Поэтому Сайдик обратился к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины. Он выразил надежду, что работу лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе".

В преддверие этого саммита, констатировал дипломат, "ТКГ и ее рабочие группы выполнили все задачи, поставленные политическими советниками нормандского формата", и он с большой надеждой смотрит на эту встречу.

Мартин Сайдик напомнил, что в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году, добавив, что развитие событий на востоке Украины в последнее время внушает осторожный оптимизм. Он напомнил, в частности, что неделю назад в Станице Луганской в присутствии президента Украины после окончания ремонта был открыт пешеходный мост. Это, по его мнению, большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно около 11 тысяч человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской. "Здесь я хотел бы выразить особую признательность Леониду Кучме за его огромные личные усилия при решении этого вопроса", - сказал представитель ОБСЕ.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Песков рассказал о документе по итогам саммита "нормандской четверки"

Кстати, экономическая подгруппа, сообщил он, уделила особое внимание вопросам водоснабжения, а также выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа концентрировалась на теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами, а политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местным выборам. Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми, Сайдик дал понять, что ведется очень серьезная работа. Он убежден, что стороны хотят добиться обмена. "Надеюсь, что он состоится в обозримое время", - заключил дипломат.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря.

В мире экс-СССР Украина Переговоры по урегулированию конфликта на Украине
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Правительство отменило обязательную сертификацию лекарств
В Госдуме призвали Киев искать взаимовыгодные решения по транзиту газа
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели