Контактная группа ведет работу по вопросу обмена пленными в Донбассе

В начале текущей недели, напомнил Сайдик, стороны уведомили мониторинговую миссию ОБСЕ об окончании разведения сил и средств на участке в районе Золотого. На другом участке - в районе Петровского - пока продолжаются, по его словам, работы по удалению фортификационных сооружений.

Правда, констатировал спецпредставитель ОБСЕ, "к сожалению, число нарушений прекращения огня продолжает колебаться. Согласно данным СММ, которые были обсуждены в рабочей группе по безопасности, после относительного спада на прошлой неделе их число в последние дни опять возросло". Поэтому Сайдик обратился к сторонам с настоятельным призывом сделать все возможное для строгого соблюдения режима тишины. Он выразил надежду, что работу лидеров "нормандской четверки" в Париже 9 декабря не будут издалека тревожить боевые действия в Донбассе".

В преддверие этого саммита, констатировал дипломат, "ТКГ и ее рабочие группы выполнили все задачи, поставленные политическими советниками нормандского формата", и он с большой надеждой смотрит на эту встречу.

Мартин Сайдик напомнил, что в Минске состоялась предпоследняя встреча ТКГ в этом году, добавив, что развитие событий на востоке Украины в последнее время внушает осторожный оптимизм. Он напомнил, в частности, что неделю назад в Станице Луганской в присутствии президента Украины после окончания ремонта был открыт пешеходный мост. Это, по его мнению, большое облегчение для населения, ведь по последним данным ежедневно около 11 тысяч человек проходят через пункт пропуска в Станице Луганской. "Здесь я хотел бы выразить особую признательность Леониду Кучме за его огромные личные усилия при решении этого вопроса", - сказал представитель ОБСЕ.

Кстати, экономическая подгруппа, сообщил он, уделила особое внимание вопросам водоснабжения, а также выплаты пенсий. Гуманитарная рабочая группа концентрировалась на теме обмена удерживаемыми в связи с конфликтом лицами, а политическая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации формулы Штайнмайера, амнистии и местным выборам. Отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми, Сайдик дал понять, что ведется очень серьезная работа. Он убежден, что стороны хотят добиться обмена. "Надеюсь, что он состоится в обозримое время", - заключил дипломат.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря.