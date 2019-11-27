Кот Рыжий из Донецкого краеведческого музея появился на конвертах

Волна "котомании" дошла до ДНР, где музейный кот Рыжий стал главным героем коллекционного почтового конверта.

Сегодня многие крупные культурные и инфраструктурные объекты обзавелись "пушистыми хранителями". О котах Эрмитажа или звезде Крымского моста - коте Мостике - знают миллионы читателей "Российской газеты". Волна глобальной "котомании" дошла и до ДНР. В Донецке осуществили частный выпуск почтовой карточки и конверта с изображением кота Рыжего - питомца, ставшего одним из символов Донецкого республиканского краеведческого музея (ДРКМ).

Фотографию уникальных экспонатов разместил на своей странице в соцсети коллекционер и представитель Мининформации ДНР Алексей Акутин. На "кошачий" конверт его создатели поместили подлинный знак почтовой оплаты - марку, выпущенную 15 ноября государственным предприятием "Почта Донбасса" к предстоящему 95-летнему юбилею возрожденного ДРКМ.

Конечно, консервативные филателисты к подобной "самодеятельности" относятся со сдержанным скептицизмом. Как известно, неофициальные конверты не попадают в каталоги и чаще всего не могут с течением времени "нарастить" свою стоимость. Но ценность экспонатов с Рыжим и не нужно пытаться исчислить в рублях и копейках. Важно другое: кот с чисто донецкой судьбой летом 2014 года пережил разрушительный обстрел краеведческого музея. В результате удара украинской артиллерии он был контужен и частично потерял зрение и слух, но доказал свое право на счастливое существование.