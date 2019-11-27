Лукашенко направился с рабочим визитом в Бишкек на саммит ОДКБ

Для участия в саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке 27 ноября с рабочим визитом направился президент Беларуси, сообщает его пресс-служба.

В соответствии с информацией на сайте этой международной организации, в повестку дня саммита в Киргизии включено обсуждение проблем международной и региональной безопасности, вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН по реализации Глобальной контртеррористической стратегии и координация внешнеполитической деятельности государств - членов ОДКБ, развитие военного потенциала организации и совершенствование механизмов противодействия вызовам и угрозам, в том числе в сфере информационной безопасности, а также мероприятия по празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как уже информировал "СОЮЗ", в четверг Александр Лукашенко в ходе сессии ОДКБ планирует обозначить позицию и предложения белорусской стороны по развитию и укреплению международной и региональной безопасности в различных ее сегментах. Традиционно на полях саммита глава белорусского государства проведет встречи и переговоры с зарубежными коллегами.

Кроме того, в Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности организации, в ходе которого предполагается обсудить около 20 вопросов, большинство из них выносится на сессию Совета коллективной безопасности.