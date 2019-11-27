Минтранс определил требования к фотографиям во время техосмотра

По закону, который вступит в силу в 2020 году, фотографии будут передаваться в информационную систему.

Первая - перед началом диагностирования. Это снимок сзади, на котором будут видны марка, модель, цвет и номер автомобиля. Второе фото делается во время процедуры техосмотра. На нем должен быть отражен идентификационный номера машин. Третий снимок делается в конце техосмотра - это вид спереди.

Файлы с изображением передаются в базу. Объем фотографии должен быть не более 512 килобайт, разрешение - не менее 300 dpi.

При этом координаты места нахождения транспортного средства в пункте техосмотра должны находиться в радиусе 150 метров от координат пункта технического осмотра, говорится в проекте документа.