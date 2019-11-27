На МКС починили сломанный туалет

Туалет в американском сегменте МКС, вышедший из строя в ночь на среду, починили.

Космонавты заменили и проверили сепаратор устройства, сообщает ТАСС со ссылкой на данные "Роскомоса".

О проблемах с санитарным оборудованием стало известно ранее во время прямой трансляции с борта МКС. По данным "Роскосмоса", туалет, расположенный в российском сегменте станции, работает нормально.

В ноябре астронавту НАСА Эндрю Моргану и итальянскому космонавту Луке Пармитану пришлось чинить систему охлаждения магнитного альфа-спектрометра, предназначенного для анализа космических лучей. Уже состоялось два выхода в открытый космос, третий запланирован на начало декабря.