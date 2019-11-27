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27.11.2019 12:47
Рубрика: Общество

Назначена новая дата стыковки грузового корабля "Прогресс МС-13" с МКС

Текст: Наталия Ячменникова

Стыковка российского космического "грузовика" "Прогресс МС-13" с Международной космической станцией назначена на 9 декабря. Сам запуск корабля должен состояться 6 декабря.

Вообще стыковка планировалась на 8 декабря. Как сообщили в "Роскосмосе", в связи с тем, что запуск к МКС американского грузового корабля Dragon миссии SpX-19 намечен на 4 декабря, а стыковка - 7 декабря, то 8 декабря НАСА предложило предусмотреть как резервный день. Руководство полета российского сегмента МКС пошло навстречу и приняло решение: установить дату стыковки "Прогресса МС-13" 9 декабря по штатной трехсуточной схеме.

Фото: КЦ "Южный" / ЦЭНКИ / РИА Новости
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Надо сказать, что это не первая корректировка в "расписании" полета российского грузового корабля. Самое любопытное: изначально пуск был намечен на 6 декабря, но "Роскосмос" перенес его на 1 декабря по просьбе НАСА как раз из-за стыковки в этот период с МКС корабля Dragon. Решением Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых космических комплексов было принято решение о переносе запуска ТГК "Прогресс МС-13" с 6 на 1 декабря.

Однако при подготовке корабля на космодроме "Байконур" специалисты выявили ряд замечаний. Понадобилось проведение дополнительных проверок. И запуск опять был "возвращен" на 6 декабря.

Полет корабля "Прогресс МС-13" - по программе 74-й миссии снабжения космической станции. Наш "грузовик" должен доставить на орбиту запасы топлива и газов общей массой 700 кг, а также 1 350 кг различного оборудования и грузов. Здесь ресурсная аппаратура бортовых систем управления и жизнеобеспечения, приборы для проведения научно-исследовательских экспериментов, санитарно-гигиенические материалы и средства медицинского контроля, 420 литров воды в баках системы "Родник", стандартные рационы питания… Кроме того, экипаж МКС получит новое полотно беговой дорожки БД-2, предназначенной для поддержания физической формы экипажа в условиях невесомости.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"
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