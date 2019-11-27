Нетаньяху пообещал жестко реагировать на агрессию из сектора Газа

Израиль будет жестко реагировать на любые попытки агрессии. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после обстрела из Газы.

"Если кто-то в Газе думает, что может взяться за старое после операции "Черный пояс", то он ошибается", - говорится в распространенном заявлении. Нетаньяху подчеркнул, что его страна будет жестко отвечать на любые попытки напасть и продолжит обеспечивать безопасность Израиля на всех фронтах, пишет РИА Новости.

Ранее сигнал воздушной тревоги прозвучал в городах Ашкелон, Сдерот и районе, граничащем с палестинским анклавом, предупреждая о вероятном ракетном обстреле из сектора Газа. Во вторник вечером армия Израиля сообщила о двух ракетных пусках из сектора Газа. Одна из ракет была перехвачена системой ПРО "Железный купол". Жертв и разрушений нет.