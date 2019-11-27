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27.11.2019 17:28
Рубрика: Digital
Проект: Новости интеллектуальной собственности

Ниша для визионера: Существует ли в Европе единый рынок LegalTech

Когда речь заходит о LegalTech, обычно сразу вспоминают об американских гигантах вроде Oracle и LexisNexis, о таких масштабных азиатских платформах, как FLIP и, наконец, о популярных российских сервисах - от "Онлайн Патента" до КАД Арбитр. До середины 2010-х годов юридические технологии почти не ассоциировались с Европой. Сегодня ситуация изменилась.

Европейская LegalTech Ассоциация (ELTA) объединяет десятки игроков, профессиональные коммуникационные площадки способны конкурировать с американскими аналогами, а интересные стартапы появляются практически в каждой стране. В преддверии 3-й Международной конференции об инновациях в сфере права Skolkovo LegalTech. Black Edition, которая пройдет 29 ноября в инновационном центре "Сколково" в обновленном формате, эксперты рассказали, что отличает европейский рынок LegalTech.

Фото: istock
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На карте европейских юртеховских стартапов, составленной сообществом Legal Geek, больше 250 компаний. Это и облачные сервисы для безопасной работы с документами, и системы кейс-менеджмента, и платформы, обеспечивающие взаимодействие клиентов, бизнеса, государственных органов, и, разумеется, всевозможные справочные, информационно-аналитические службы, и решения, помогающие гражданам писать претензии и требовать компенсации.

Разработка и внедрение инноваций в сфере права неразрывно связаны с экспертизой, профессиональной коммуникацией и индустриальной аналитикой. Во многом поэтому важным этапом в становлении европейского рынка юридических технологий стало основание отраслевой экспертной сети. Президент Европейской LegalTech Ассоциации (ELTA), директор по развитию бизнеса CMS HascheSigle Тобиас Хайнинг рассказывает, что на момент создания объединения сектор юридических технологий уже активно развивался, однако не был в достаточной мере консолидирован. "Крупные и не очень центры LegalTech, основанные усилиями отдельных визионеров, были разбросаны по разным странам. Сотрудничество между ними строилось на личных связях. Поэтому мы и решили, что пришло время создать общеевропейскую платформу, способную объединить всех этих экспертов и дать им возможность напрямую взаимодействовать, делиться опытом и идеями по LegalTech на более высоком уровне", - рассказывает он.

Сегодня ELTA продвигает знания о юридических технологиях через амбассадоров в разных европейских странах, проводит ежегодные форумы и другие мероприятия с участием регуляторов, политиков и предпринимателей. Формирование сильных связей через обмен опытом способствует формированию единого европейского LegalTech-сообщества.

В то же время многие эксперты сомневаются, что применительно к Европе имеет смысл говорить о едином рынке юртеха. "Европа - это множество мелких рынков с различными и часто взаимоисключающими правилами и регулированием. Все попытки гармонизации законов при помощи европейских директив не привели пока к единообразию правовых систем. Рынок автоматизации в сфере права есть в Великобритании, в Германии, да и в других странах. При этом единые европейские продукты в области правовых технологий не создаются не только в силу разного регулирования, но и в силу разного менталитета европейских народностей", - говорит основатель юридической компании "Сенешаль", основатель и директор по развитию интернет-сервисов Flime.com и Solar-staff.com Павел Шинкаренко. Он обращает внимание, что немецкий сервис вполне может завоевать австрийский рынок, но вряд ли будет пользоваться популярностью в Испании или Греции. Отсюда следует, что юртеховские проекты финансируются преимущественно локальными инвесторами в расчете на локальные рынки. "Думаю, что LegalTech-продукты наиболее востребованы на рынках, где стоимость труда юристов, а особенно клерков, выше. Это, прежде всего, Швейцария, Великобритания, Франция и Германия", - говорит Шинкаренко.

По словам эксперта, сейчас на европейском рынке преобладают нишевые продукты, решающие конкретные задачи, к примеру оформление претензий или вычетов по НДС.

Фото: предоставлено пресс-службой "Томашевская и партнеры"
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Член экспертного совета по цифровой экономике при комитете по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной думы РФ и генеральный директор АНО "ПравоРоботов" Никита Куликов также отмечает, что первые европейские проекты от частных разработчиков имели социальный характер, то есть были ориентированы на услуги для граждан, например составление жалоб. Зачастую это были бесплатные сервисы, которыми мог воспользоваться любой желающий. Однако по мере роста бюджетов, все большую долю занимают B2B-технологии, разработанные по заказу крупных компаний, которые и собираются их применять.

"Как и любой новый рынок, европейский LegalTech будет проходить в своем становлении определенные этапы ─ от различного рода инди-проектов, созданных малыми средствами и усилиями и способных в решении некоторых задач заменить юридические компании, до высокобюджетных LegalTech-программ, которыми, скорее будут пользоваться сами юридические компании, профинансировавшие их разработку", - говорит эксперт.

Глобальный лидер цифрового и инновационного развития Deloitte Legal Томас Нортхофф отмечает, что основная масса европейских разработок сферы LegalTech связаны с документами и базами знаний, однако уже сегодня появляется множество решений на базе искусственного интеллекта или блокчейна. "Большинство технологических решений сегодня сосредоточены вокруг документов и договоров, их функционал простирается от извлечения данных и автоматизации подготовки документов до управления документооборотом и архивного хранения. Помимо этого мы видим много решений в области управления знаниями - от баз данных до используемых в управленческих целях систем. Кроме того, мы видим много разработок в области искусственного интеллекта и машинного обучения (на основании данных и обработки естественного языка) и роботизации. Поскольку мы можем назвать их юридическими, а не финансовыми технологиями, мы наблюдаем блокчейн-решения, особенно в части реестров и регистрации трансакций", - говорит он.

По словам Томаса Нортхоффа, рынок LegalTech расчерчен в большей степени не географическими, а языковыми границами. "Различия скорее лежат в языковой плоскости - англоязычные и неанглоязычные рынки - и в доступности финансирования: посевный, венчурный капитал, капитал роста. Кроме этого, в зависимости от регуляторных требований к деятельности юристов все технологические решения требуют некоторого объема локализации, поэтому мы всегда будем наблюдать отличия ─ хотя бы в силу адаптации к местным особенностям", - говорит эксперт.

В том, что касается регуляторики европейских рынков, Томас Нортхофф предлагает обратить внимание на первые значимые судебные прецеденты: "Продолжается обсуждение того, следует ли, и если следует, то до какой степени, считать решения LegalTech юридическими услугами, которые могут оказывать только лицензированные юристы. Первые судебные решения, которые появляются в этой связи, говорят, что следует".

Фото: Представлено пресс-службой IP Академии
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На европейском рынке LegalTech действуют как глобальные игроки вроде Thomson Reuters и Wolter Kluwer, так и небольшие локальные команды, которые точечно решают те или иные задачи на рынках Германии, Испании, Англии, Франции и других стран.

По данным июльского исследования Thomson Reuters об эффективности деятельности правовых департаментов LDO Index Report Thomson Reuters 2019, чтобы справиться с растущей рабочей нагрузкой и стремлением повысить эффективность и снизить затраты, все большее число правовых департаментов начинают применять технологии для решения своих проблем. Около 70% юридических отделов начали использовать Legal Tech-решения для упрощения рабочего процесса и автоматизации рутинных задач и только 7% юридических департаментов заявили об отсутствии приоритета в использовании технологий.

При общей позитивной динамике можно выделить и ряд нюансов. "Более половины юридических отделов (51%) расширили использование инструментов автоматизации процессов за последние 12 месяцев, однако только 27% организаций сообщают, что бюджет их юридических отделов увеличивается для привлечения использования решений LegalTech-индустрии. Более прогрессивные правовые департаменты - 15% опрошенных организаций - качественно оценивают экономию от использования решений по автоматизации и распределяют накопленные сбережения на дополнительные закупки таких решений", - отмечает директор по автоматизации Thomson Reuters Russia & Emerging Markets Николас Кроньегер.

По его словам, наиболее востребованными категориями решений по автоматизации остаются конструкторы документов и системы согласования, программное обеспечение по систематизации хранения данных, а также по управлению проектами правовых департаментов с целью отслеживания эффективности биллинга, задач и соблюдения временных рамок.

Skolkovo LegalTech. Black Edition - крупный отраслевой форум, посвященный инновациям в сфере права. Конференция пройдет в инновационном центре "Сколково" 29 ноября 2019 года. В программе форума дискуссии с участием государственных деятелей, представителей ведущих юридических компаний, признанных экспертов в сфере права. С обзором трендов на европейском рынке LegalTech выступит президент ELTA (Европейской LegalTech Ассоциации), директор по развитию бизнеса CMS Hashe Sigle Тобиас Хайнинг.

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