Носков: Электронные паспорта россиян будет изготавливать "Гознак"

Электронные паспорта россиян будут делать на "Гознаке". Об этом сообщил журналистам глава Минкомсвязи Константин Носков.

"Физический носитель будет выпускать "Гознак". Надеемся, что появится и мобильное приложение, оно должно быть достаточно простое", - сказал Носков.

Что касается мобильного приложения, то среди возможных кандидатов на роль единого разработчика рассматривается "Ростелеком", позже уточнили "РГ" в Минкомсвязи.

Электронный паспорт будет представлять собой пластиковую карту с чипом. Образец в июле презентовал вице-премьер Максим Акимов, отвечающий в правительстве за транспорт, цифровое развитие и связь.

Карта будет содержать основную информацию о владельце: фамилию, имя и отчество, дату и место рождения, данные об адресе, а также о водительских правах, СНИЛС и ИНН. Кроме того, там будет размещен буквенный и QR-код, а также изображение владельца.

Удостоверение планируют выдавать на десять лет.

В качестве дополнительной опции будет мобильное приложение паспорта для смартфона.

Первые 100 тысяч электронных паспортов будут изготовлены в первой половине 2020 года, уточнял ранее Максим Акимов.

Концепция перехода на электронные паспорта находится на утверждении в правительстве. Первыми такие удостоверения личности смогут получить жители Москвы, где внедрение цифровых документов в пилотном режиме начнется в июле 2020 года.

Поначалу за электронными паспортами нужно будет обращаться в отделения МВД, но позже в систему выдачи хотят включить МФЦ.

Оформление бумажных удостоверений личности планируется прекратить в 2022 году. К этому времени количество пунктов выдачи нового образца документа доведут до 3 тысяч.