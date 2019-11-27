Новый Sandero станет современным

Разработка нового поколения народного автомобиля Logan вошла в завершающею стадию, рабочие прототипы проходят дорожные испытания, один из них был запечатлен на дорогах Андалусии, на юге Испании.

Отход от сугубой утилитарности в дизайне в сторону гармоничного сочетания практичности и эстетичности, отмеченный вторым поколением Logan/Sandero, будет продолжен третьим. Заснятый прототип имеет округлые очертания, объемные формы кузовных поверхностей, вздымающуюся линию нижней кромки боковых окон, наклоненную дверь багажника.

Налицо сходство с ориентированным на Западную Европу Clio, пятое поколение которого запущено в производство в этом году. Родство двух хэтчбеков шире внешнего сходства, новые Logan Sandero будут построены на общей с Clio, а также Captur и Nissan Juke сборке CMF-B глобальной модульной платформы Renault-Nissan. Об этом сообщает французское издание L'Argus.

Фото: www.largus.fr

Гамма двигателей новых Dacia Logan/Sandero будет пересекаться с нынешними и состоять из трех- и четырехцилиндровых бензиновых турбомоторов рабочим объемом от 0,9 л. до 1,2 л. и дизелей.

Полностью готовы новые Logan/Sandero будут летом 2020 года. Их промышленный выпуск начнется осенью на заводе в румынском городе Питешти.

Российские Renault Logan/Sandero по традиции будут локализованы в Тольятти с задержкой в два года от румынских, то есть поступят в продажу ориентировочно в 2022 году.

На них, скорее всего, будут устанавливать восьмиклапанные K7M 410 (1,6 л., 82 л.с.), шестнадцатиклапанные K4M 490 (1,6 л., 102 л.с.) и H4M (1,6 л., 112 л.с.), выпускаемые в Тольятти.