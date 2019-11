Падающий уровень рождаемости в США установил новый антирекорд

Согласно обнародованным в США статистическим данным за 2018 год, уровень рождаемости в стране установил новый антирекорд. Так, в прошлом году зафиксировано 59,1 новорожденных на 1000 женщин, что является самым низким показателем за последние четыре года. Это на 2 процента меньше, чем в 2017 году, а по сравнению с 2007 годом падение количества новорожденных составило 15 процентов.

Как подсчитали в Национальном центре статистики в области здравоохранения (National Center for Health Statistics), на который ссылается газета The New York Times, стабильное снижение уровня рождаемости на территории Соединенных Штатов фиксируется с 2008 года и начала экономической рецессии в стране.

В абсолютных цифрах картина выглядит следующим образом: в прошлом году в США на свет появилось 3 791 712 младенцев. Отмеченное демографами снижение рождаемости пока не сказывается на общей демографической ситуации в Америке, поскольку полностью замещается прибывающими в страну иммигрантами.

По данным исследователей, последовательное падение уровня рождаемости связано с происходящими социальными изменениями в американском обществе и все более частым откладыванием женщинами решения о заведении детей на более поздний срок - до момента получения профессиональной и финансовой независимости.