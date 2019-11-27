Переходное правительство Боливии назначило посла в США

Новые власти Боливии впервые за 11 лет назначили посла в США. Им стал Уолтер Оскар Серрате Куэльяр, который ранее являлся диппредставителем страны при ООН. О назначении сообщил МИД южноамериканской страны в Twitter.

В сентябре 2008 года президент Боливии Эво Моралес объявил американского посла Филиппа Голдберга персоной нон-грата, обвинив его в содействии сепаратистским движениям в стране. В ответ Соединенные Штаты выслали посла Боливии.

Ранее экс-президент Боливии Эво Моралес раскритиковал решение главы США Дональда Трампа признать самопровозглашенное правительство южноамериканского государства и заявил, что переворот в его стране имеет корни в Соединенных Штатах. По его словам, он является политическим и экономическим заговором.

Моралес покинул Боливию 12 ноября после многодневных протестов, организованных оппозицией, которая не признала итоги недавних президентских выборов. Политик улетел в Мексику, где ему было предоставлено политическое убежище.