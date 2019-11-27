Песков заявил о цейтноте по газовым переговорам с Киевом

Россия передала Украине предложения по газу, но времени мало. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Идет обмен коммерческими предложениями. Вчера об этом после совещания у президента говорил глава "Газпрома" Алексей Миллер, - напомнил Песков. - Сформулированы и переданы украинской стороне наши предложения".

"Мы в цейтноте, времени мало. "Нафтогаз" должен оформить новую структуру, при этом нужно еще зарезервировать необходимое количество объемов", - продолжил представитель Кремля. "Время пока еще есть, но сокращается. Поэтому работа ведется. Говорить о каких-то деталях переговоров сейчас невозможно", - добавил он.