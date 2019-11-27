Почти 2 тысячи человек мобилизованы для борьбы с пожарами в Австралии

Почти две тысячи пожарных мобилизованы для борьбы с лесными пожарами в Австралии. Только в штате Новый Южный Уэльс зафиксированы 130 очагов возгорания. К эвакуации готовятся населенные пункты в районе Бора-Ридж.

Ограничено движение по одной из главных автомагистралей региона - Тихоокеанскому шоссе. Синоптики порадовать прогнозом не могут. Еще как минимум неделю на востоке страны сохранятся неблагоприятные погодные условия - жара и сильный ветер.

Лесные пожары в Австралии начались еще в середине октября. В штатах Новый Южный Уэльс и Квинсленд огонь уничтожил более миллиона гектаров леса, погибли сотни коал, напоминает ТАСС.