Посольство РФ сообщило о пострадавших в ДТП в Доминикане россиянах

Российское посольство в Венесуэле, курирующее отношения с Доминиканой, сообщило, что после ДТП с автобусом, в котором находились российские туристы, есть пострадавшие с травмами различной степени тяжести. Погибших нет.

Россияне, находящиеся в тяжелом состоянии, были доставлены вертолетами в медицинские центры города Санто-Доминго, где сейчас их оперируют, говорится в Facebook дипмиссии. Туристов, которые не нуждаются в медицинской помощи, разместили в гостиницах.

Отмечается, что руководитель Отделения Посольства в Пунта-Кане поддерживает постоянный контакт с администрациями больниц, в которых находятся граждане России, с местными властями, а также с российским турагентством, организовавшим отдых.

ДТП произошло во вторник днем в Доминиканской Республике. Автобус с 39 российскими туристами столкнулся с грузовиком по пути в аэропорт Ла-Романа. Точных данных о количестве пострадавших россиян пока нет.