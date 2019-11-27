Промоутер подтвердил, что бой Уайлдера и Фьюри пройдет 22 февраля

Второй поединок между чемпионом WBC в тяжелом весе американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри состоится 22 февраля 2020 года. Об этом сообщил промоутер Боб Арум.

Впервые боксеры встретились в декабре 2018 года. Тогда судьи разошлись в своих оценках увиденного на ринге в Лос-Анджелесе. Фьюри дважды побывал в нокдауне, а после второго в 12-м раунде с трудом дотерпел до гонга. По итогам боя один арбитр присудил победу Уайлдеру - 115-111, второй высказался за ничью - 113-113, а третий отдал предпочтение Фьюри - 114-112. В результате в поединке была зафиксирована ничья.

В июле Фьюри сообщил, что стороны подписали контракт, согласно которому поединок состоится 22 февраля. Однако, по условиям договора, оба боксера должны были провести по два промежуточных боя. На прошлой неделе Уайлдер провел добровольную защиту титула чемпиона по версии WBC против кубинца Луиса Ортиса и одержал победу нокаутом в седьмом раунде. Теперь официально 11-я по счету защита Уайлдера и тоже добровольная состоится 22 февраля в бою против Фьюри. Ожидается, что поединок примет Лас-Вегас.

"Бой состоится 22 февраля. Все заинтересованные стороны признали, что эта дата оптимальна для того, чтобы к поединку был повышенный интерес", - сказал Боб Арум, промоутер Фьюри, чьи слова приводит ESPN.

"В начале декабря мы сядем за стол переговоров и все решим, - заявил Шелли Финкель, промоутер Уайлдера. - Пока точно можно сказать, что поединок состоится 22 февраля. С местом (окончательно) мы пока не определились".

На счету 34-летнего Уайлдера 42 победы, в том числе 41 нокаутом, и одна ничья. Фьюри, которому 31 год, имеет в послужном списке 29 побед (20 нокаутом) и одну ничью.