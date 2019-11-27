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27.11.2019 06:41
Рубрика: Власть

Пушков ответил на призыв четырех стран к РФ уважать суверенитет Украины

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости

Обращение министров иностранных дел Украины, Эстонии, Литвы и Швеции, призвавших к продлению санкций против России, председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков назвал "выпадом авангарда". Сенатор написал в Twitter, что лишь три этих государства имеют отношение к санкциям Евросоюза. "Украина ни при чем", - констатировал Пушков.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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Главы МИД Швеции, Литвы, Эстонии и Украины потребовали уважать территориальную целостность Украины и обеспечить свободную навигацию и беспрепятственный доступ к украинским портам в Азовском море. Их совместное заявление опубликовано на сайте украинского МИД.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля ВМС Украины нарушили морскую границу с Россией в Керченском проливе. Несмотря на предупреждения со стороны российских пограничников, они совершали опасные маневры. Суда и 24 украинских моряка были задержаны и препровождены в Керчь. Позднее плавсредства и команда были возвращены Украине.

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