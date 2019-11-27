Путин дал совет не циклиться на Украине

Больше думать о себе, а не об Украине, посоветовал людям президент.

Общаясь с жителями Санкт-Петербурга у памятника писателю Даниилу Гранину, Владимир Путин несколько минут слушал монолог одного из горожан про Украину и историю Киевской Руси. После чего заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать". Но мужчина продолжал делиться соображениями про украинские земли и даже передал тетрадь со своими мыслями - ее взял сотрудник президентской охраны.

Также на импровизированной встрече поднимались вопросы расселения жилья и не соответствия предложенных квартир необходимому метражу. А одна пожилая женщина, приехавшая из Челябинска к дочери, пожаловалась на пенсию 9 тысяч, и со слезами передала бумагу, попросив помочь дочери-"трудяге", у которой два высших образования, а она не замужем и "бьется как рыба об лед". Сама она - дочь ветеранов Великой Отечественной - пожелала главе государства счастья и здоровья и крепко его обняла в знак признательности за внимание к ее проблемам.