Рассекречен стильный купе-кроссовер от Volvo и Geely

Шведско-китайская компания Lynk & Co, выпускающая автомобили для поколения соцсетей, рассекретила свою четвертую модель - компактный купе-кроссовер под названием 05 (как известно, в Китае не жалуют цифру "4").

По сути 05 - это 01 с покатой крышей а-ля купе. Как и все модели Lync & Co, авто построен на модульной платформе CMA с поперечным расположением силового агрегата и передним приводом (как опция, полным с передачей крутящего момента назад через муфту).

Очевидно "пятый" получит силовые агрегаты "первого", это 2,0-литровый бензиновый турбомотор (190 л.с., 300 Нм) и 8-дипазонный "автомат" с передним приводом и 7-ступенчатый "робот" с полным. Возможно предложат и трехцилиндровые 1,5-литровые турбомоторы (два исполнения - 156 л.с., 245 Нм и 180 л.с., 265 Нм) от модели 02. Как бы то ни было, никаких технических затруднений с установкой других моторов, понятно, нет, это вопрос сугубо рыночной политики компании.

Фото: Пресс-служба Lynk & Co.

Габаритные размеры 05 - 4592/1879/1628 мм (длина/ширина/высота соответственно), на 70 мм длиннее 01.

Снаружи от переднего габарита до средней стойки "пятый" отличается от "первого" только бампером другой конфигурации. Задняя половина - своя, с отделяющей крышу от заднего крыла декоративной накладкой, задним габаритным светом в виде двухрядного пунктира и диффузором на бампере.

На эскизах минималистичный интерьер "пятого" с тачскрином от полноформатного ноутбука вынуждает смотреть на интерьер "первого" как на прибежище ретрограда.

Фото: Пресс-служба Lynk & Co.

В согласии с позиционированием марки у бортового компьютера - самообучение и связь со смартфоном, у водителя безлимит, соцсети и ассистирование в вождении по второму классу SAE, когда автоматика может разгоняться, тормозить и выполнять простые маневры самостоятельно, но как новичок автошколы требует постоянного контроля обстановки водителем.

Марка Lynk & Co создана в 2016 году китайским концерном Geely, владельцем Volvo, для покорения западных рынков. Автомобили Lynk & Co имеют дизайн, платформу, силовые агрегаты от Volvo, виртуальную оболочку от Microsoft. У компании уникальная модель бизнеса: прямые продажи через интернет, клиентский сервис через соцсети и курьеров.

Продажи "пятого" в Китае стартуют в первом квартале 2020 года. Когда ждать Lynk & Co в России, пока не сообщается.