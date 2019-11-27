Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за запуск беспилотника

Новости

Путин обсудил с Бегловым развитие Санкт-Петербурга 19:00
Сценарий новых "Звездных войн" попал на eBay из-за ведущего актера 19:00
Маневры НАТО на границах ОДКБ обсуждались на заседании в Бишкеке 18:47
Компания из Волгодонска пообещала показать Шнурову "сварщика будущего" 18:28
Глава МИД Исландии прочитал лекцию в Дипакадемии в Москве 18:20
За месяц иностранцы вложили в российский госдолг 220 млрд рублей 18:08
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ 17:52
Американцу по ошибке пересадили почку 17:51
Южно-Сахалинск начинает превращаться в умный город 17:46
Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали проект бюджета Москвы 17:44
Во Франции нашли кельтскую гробницу с колесницей и подземным ходом 17:43
Видео: Тилль Линдеманн прокатился на багажной ленте в Пулково 17:22
Почта и Mastercard запустят кэшбэк для "Настоящей черной пятницы" 17:14
Дагестанские школьники сбежали работать на АЗС ради компьютерного клуба 17:11
Эксперты назвали фильм, который имеет шансы получить "Оскар" 17:10
Tesla отказывается утилизировать токсичные батареи 17:00
Корабли Балтфлота вышли в Красное море по пути на учения "ИНДРА-2019" 16:56
На футбольном стадионе "Фишт" в Сочи начали строить теннисные корты 16:52
Путин посетил клуб дзюдо "Турбостроитель" 16:48
Пожарные потушили возгорание в трансформаторной будке в центре Москвы 16:43
Путин откроет церемонию запуска газопровода "Турецкий поток" 16:41
В Москве суд снял с дворника долг в 32 миллиона долларов 16:38
Новую систему ПВО под Воронежем проверили на Су-34 16:35
Репродукции полотен с выставки "Память поколений" показали в метро 16:32
Ушаков: Конкретики о возможном визите Путина в Палестину пока нет 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
В "РГ" пройдет премьерный показ фильма "Один за всю дивизию"
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
Задайте вопрос руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
В Гидрометцентре пообещали жителям центра России "метеокачели"
27.11.2019 17:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за запуск беспилотника

Текст: Иван Петров
Власти начали привлекать к административной ответственности лиц и компании, которые запускают беспилотники, не зарегистрировав свои устройства и не получив необходимые документы на полет.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Об одном из первых таких случаев стало известно сегодня. По данным транспортной прокуратуры, представители ООО "ТрансПроектИзыскания" осуществили запуск и управление квадрокоптером над станцией Кочетовка-I. Железнодорожная платформа находится в городе Мичуринск Тамбовской области.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Новую российскую систему противодействия дронам представили в ОАЭ

Отмечается, что предприниматели хотели осуществить топографическую съемку местности.

В Мичуринской транспортной прокуратуре установили, что план полета БПЛА и разрешение на использование воздушного пространства на станцией Кочетовка-I, которое входит в район военного аэродрома, у ООО "ТрансПроектИзыскания" отсутствовали.

После чего транспортным прокурором в отношении ООО было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния".
В Томске создали комплекс для охоты за шпионами-беспилотниками

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО, рассмотрев постановление прокурора, назначило нарушителю наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кстати, это минимальный размер штрафа по вмененному правонарушению - предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до полумиллиона, либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Напомним, с 27 сентября в России все владельцы беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны зарегистрировать свои устройства в Росавиации.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тверская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин открыл скоростную трассу М-11
Россиян ждут две двухдневные рабочие недели
В Кремле рассказали о возможной встрече Путина и Зеленского в Париже
В Крыму назвали прорывом решение Apple отображать полуостров частью РФ
Полки в новых вагонах станут длиннее