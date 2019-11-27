Компанию оштрафовали на 300 тысяч рублей за запуск беспилотника

Власти начали привлекать к административной ответственности лиц и компании, которые запускают беспилотники, не зарегистрировав свои устройства и не получив необходимые документы на полет.

Об одном из первых таких случаев стало известно сегодня. По данным транспортной прокуратуры, представители ООО "ТрансПроектИзыскания" осуществили запуск и управление квадрокоптером над станцией Кочетовка-I. Железнодорожная платформа находится в городе Мичуринск Тамбовской области.

Отмечается, что предприниматели хотели осуществить топографическую съемку местности.

В Мичуринской транспортной прокуратуре установили, что план полета БПЛА и разрешение на использование воздушного пространства на станцией Кочетовка-I, которое входит в район военного аэродрома, у ООО "ТрансПроектИзыскания" отсутствовали.

После чего транспортным прокурором в отношении ООО было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по части 2 статьи 11.4 КоАП РФ "Нарушение правил использования воздушного пространства лицами, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния".

Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по ЦФО, рассмотрев постановление прокурора, назначило нарушителю наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Кстати, это минимальный размер штрафа по вмененному правонарушению - предусмотрено наказание в виде штрафа от 300 тысяч рублей до полумиллиона, либо административное приостановление деятельности компании на срок до 90 суток.

Напомним, с 27 сентября в России все владельцы беспилотников с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов должны зарегистрировать свои устройства в Росавиации.