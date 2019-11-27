Москвичей будут штрафовать за парковку на "красных квадратах"

В Москве вводится новый пилотный проект, по которому водителей будут штрафовать за парковку на так называемых "красных квадратах" - местах для пожарных машин во дворах.

Как сообщили "РГ" в префектуре Центрального административного округа, теперь горожане смогут фиксировать парковку на "красных квадратах" с помощью приложения "Помощник Москвы". "К нам поступали жалобы от жителей, - отметил сотрудник управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры префектуры ЦАО Андрей Юнисов. - Людям часто мешают пройти неправильно припаркованные во дворах автомобили. Горожане также опасаются, что пожарные и "скорая помощь" в ряде случаев даже не могут подъехать к подъезду на свое законное место".

Сотрудники префектуры ЦАО и столичного управления МЧС изучили жалобы и сами проехали по наиболее проблемным дворам. И определили восемь адресов, в которых "правило красного квадрата" чаще всего нарушаются. Вот "координаты" этих дворов:

Стройковская улица, д. 8

Марксистская улица, д. 5

улица Александра Солженицына, д. 31 стр.1

4-я Тверская-Ямская ул., д. 12

улица Чаянова д. 16

улица Бутырский Вал д. 48

Вадковский переулок д. 16

Вспольный переулок д. 16 стр. 1

По этим адресам будет работать приложение "Помощник Москвы". Сфотографировал нарушителя - тут же отправил - скоро автохаму придет штраф. Более того, инспекторы МАДИ в этих дворах смогут фиксировать нарушения по той же схеме. "Полномочия сотрудников распространяются не только на улицы и дороги, а на территорию всего города", - отмечают в пресс-службе автодорожной инспекции.

"Но наша цель - не собрать штрафы, - подчеркнул Юнисов. - Мы хотим просто очистить места для пожарных машин. Тогда экстренным службам будет проехать во дворы". По предварительной информации, с 5 декабря опция для "красных квадратов" заработает. Между тем, даже в тех дворах, где "Помощник Москвы" не фиксирует этот вид нарушения, москвичи все равно могут привлечь автохамов к ответственности. Правда, для этого нужно будет каким-то образом донести свою фотографию до местного отдела ГИБДД, и уже там требовать наказать нарушителя. Хлопотно, одним словом.

В то же время, как сообщил Андрей Юнисов, в префектуре изучат результаты пилотного проекта. И если его сочтут успешным, предложат расширить "пожарную" юрисдикцию "Помощника Москвы". Хотя бы на 50 дворов.