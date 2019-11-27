Репродукции полотен с выставки "Память поколений" показали в метро

В Московском метро - в переходах между станциями "Чеховская", "Тверская", "Пушкинская", "Новокузнецкая", "Третьяковская", "Новослободская", "Менделеевская" - теперь можно увидеть репродукции известных отечественных художников, чьи работы представлены на выставке "Память поколений: Великая Отечественная война в изобразительном искусстве" в Манеже.

"Мы хотели показать самые яркие произведения с выставки, чтобы заинтересовать спешащих на работу людей и пробудить у них желание продолжить знакомство с подлинными шедеврами отечественного искусства, собранными из 32 городов России, непосредственно на экспозиции "Память поколений", - цитирует РИА Новости организатора выставки Ивана Есина. Отмечается, что у мини-экспозиции есть аудиогид, доступный в мобильном приложении.

В поддержку выставки "Память поколений" метрополитен выпустил ограниченный тематический тираж проездного "Тройка". На карточке изображена известная картина советского художника Александра Лактионова "Письмо с фронта". Работу над полотном, на котором изображены близкие солдата-фронтовика, дождавшиеся заветной весточки, художник закончил в 1947 году. Оно стало визитной карточкой Лактионова. Кроме того, в кассах метро можно приобрести проездной билет "Единый" (всего выпущено 900 тысяч билетов): на каждом из них содержится описание выставки и каждый дает возможность бесплатно посетить исторический парк "Россия - моя история" на ВДНХ. Нужно только предъявить проездной.

Справка "РГ"

Выставка "Память поколений" открылась в московском Манеже 4 ноября этого года. Она стала продолжением проекта "Сокровища музеев России". В экспозицию вошли 150 произведений живописи и скульптуры из 34 городов России. Они, впервые представленные в едином собрании, расскажут, как в отечественном искусстве раскрывалась тема войны. Выставку можно посетить до 8 декабря.