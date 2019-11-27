Ночь на 28 октября ярославцам запомнится надолго: от диких порывов ветра в окнах дребезжали стекла, и иногда казалось, что качались даже кирпичные стены. Потери стали подсчитывать наутро: в Ярославле - сотни обесточенных домов, два десятка школ и детсадов, поваленные и вывороченные с корнем деревья, унесенные ветром остановочные павильоны, упавшие и смятые заборы и дорожные знаки. В области - ситуация аналогичная.
Крыша 42-го дома на улице Ньютона в Ярославле тоже не выдержала натиска стихии, хотя капитально ремонтировалась в 2015 году.
- Утром 28-го в соцсетях кто-то разместил фото плоской крыши дома с содранным верхним покрытием, - рассказывает жительница пострадавшей пятиэтажки Анна Моигина. - Мы сразу заподозрили, что это наш дом, а когда, уже на улице, увидели свисающие на балконы черные полотнища, поняли: точно наш.
Жильцам пятого этажа, на чьи балконы завернуло сорванный кровельный материал, не повезло больше всех - они неделю с лишним сидели в темноте, пока наконец не приехали представители УК и не убрали надоевшие "рулонные шторы".
По словам заместителя директора по технической части Ярославского регионального фонда содействия капремонту домов Евгения Прокопенко, порыв ветра зацепил водосточную систему и оцинкованную часть кровли, которая крепится к парапетной плите, и за ней подняло и потащило покрытие.
Несмотря на серьезность происшествия, реакции властей на свою беду жители дома ждали долго. В мэрии им отвечали, что Фонд капремонта уже реализует "мероприятия по организации и проведению капитального ремонта крыши", в фонде же это отрицали, в УК, соответственно, - тоже. Кто и когда будет ремонтировать их крышу и будет ли вообще, люди не знали вплоть до минувшей недели.
Как выяснилось, восстановительный процесс забуксовал по неожиданной причине: потенциально ответственные за него структуры не сошлись во мнении, была в городе ночью на 28 октября ЧС или нет. По мнению руководства регионального Фонда капремонта, ураган и его последствия вполне соответствуют определению "чрезвычайная ситуация", тем более что о шквалистом ветре население накануне предупреждало ГУ МЧС, а синоптики потом подтвердили в ответе на запрос фонда, что указанной ночью в областном центре дул западный и юго-западный ветер с порывами до 23 метров в секунду.
- Крыша дома до сих пор находится на гарантии, срок которой - семь лет, но данный случай не гарантийный, - уверен директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту МКД Ярославской области Роман Гайнутдинов. - Однако в городе не была введена ЧС, а без этого мы не можем выделить средства на ремонтные работы.
В администрации города между тем уверяют, что оснований для введения ЧС в Ярославле просто не было, потому что сила ветра над ним в роковую ночь, по их данным, составляла меньше 20 метров в секунду. Кроме того, когда ранее в двух городских домах крыши были повреждены пожаром, для их восстановления на средства фонда вполне достаточно было решения районной комиссии по ЧС, какое состоялось и на этот раз.
- Фонд же настаивал, чтобы мы ввели ЧС во всем городе, - поясняет первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. - Но мы не могли этого сделать, наша ситуация - поврежденная кровля на одном МКД - не отвечала необходимым критериям.
Несмотря на то что мэрия и Фонд капремонта к согласию так и не пришли, ремонтники на пострадавшую крышу в итоге на днях вышли - после визита туда мэра Владимира Волкова. Восстанавливать поврежденную кровлю принялась УК Фрунзенского района, которой департамент жилищного надзора направил предписание о нарушении лицензионных требований. Привести крышу в порядок обещают к середине декабря.
Правда, как сообщили в департаменте городского хозяйства, УК заодно заказала экспертизу качества сделанного в 2015 году капремонта этой кровли, и в случае обнаружения недочетов к Фонду капремонта будут предъявлены требования о возмещении расходов на новое "латание дыр".
Поэтому жильцы дома все равно в тревоге: если брака в ремонте от 2015 года не найдут, не выставили бы дополнительный счет за эту крышу им...
Кстати
В Ярославском районе кровли трех домов, пострадавших от урагана 28 октября (в поселках Курба, Пестрецово и деревне Кузнечихе), сейчас ремонтируются за счет средств Фонда капремонта домов. Как пояснили в организации, в районе был объявлен режим ЧС, после чего органы местного самоуправления оперативно представили в регфонд документы, необходимые для начала работ. На восстановление крыш из "общего котла" выделено больше семи миллионов рублей.