Прежде чем на поврежденную октябрьским ураганом кровлю пятиэтажного здания в Ярославле наконец-то вышли ремонтники, жильцы дома успели со своей бедой обратиться во все возможные инстанции, включая прокуратуру и приемную президента.

Ночь на 28 октября ярославцам запомнится надолго: от диких порывов ветра в окнах дребезжали стекла, и иногда казалось, что качались даже кирпичные стены. Потери стали подсчитывать наутро: в Ярославле - сотни обесточенных домов, два десятка школ и детсадов, поваленные и вывороченные с корнем деревья, унесенные ветром остановочные павильоны, упавшие и смятые заборы и дорожные знаки. В области - ситуация аналогичная.

Крыша 42-го дома на улице Ньютона в Ярославле тоже не выдержала натиска стихии, хотя капитально ремонтировалась в 2015 году.

- Утром 28-го в соцсетях кто-то разместил фото плоской крыши дома с содранным верхним покрытием, - рассказывает жительница пострадавшей пятиэтажки Анна Моигина. - Мы сразу заподозрили, что это наш дом, а когда, уже на улице, увидели свисающие на балконы черные полотнища, поняли: точно наш.

Жильцам пятого этажа, на чьи балконы завернуло сорванный кровельный материал, не повезло больше всех - они неделю с лишним сидели в темноте, пока наконец не приехали представители УК и не убрали надоевшие "рулонные шторы".

По словам заместителя директора по технической части Ярославского регионального фонда содействия капремонту домов Евгения Прокопенко, порыв ветра зацепил водосточную систему и оцинкованную часть кровли, которая крепится к парапетной плите, и за ней подняло и потащило покрытие.

Несмотря на серьезность происшествия, реакции властей на свою беду жители дома ждали долго. В мэрии им отвечали, что Фонд капремонта уже реализует "мероприятия по организации и проведению капитального ремонта крыши", в фонде же это отрицали, в УК, соответственно, - тоже. Кто и когда будет ремонтировать их крышу и будет ли вообще, люди не знали вплоть до минувшей недели.

Несмотря на серьезность происшествия, реакции властей на свою беду жители дома ждали долго

Как выяснилось, восстановительный процесс забуксовал по неожиданной причине: потенциально ответственные за него структуры не сошлись во мнении, была в городе ночью на 28 октября ЧС или нет. По мнению руководства регионального Фонда капремонта, ураган и его последствия вполне соответствуют определению "чрезвычайная ситуация", тем более что о шквалистом ветре население накануне предупреждало ГУ МЧС, а синоптики потом подтвердили в ответе на запрос фонда, что указанной ночью в областном центре дул западный и юго-западный ветер с порывами до 23 метров в секунду.

- Крыша дома до сих пор находится на гарантии, срок которой - семь лет, но данный случай не гарантийный, - уверен директор регионального Фонда содействия капитальному ремонту МКД Ярославской области Роман Гайнутдинов. - Однако в городе не была введена ЧС, а без этого мы не можем выделить средства на ремонтные работы.

В администрации города между тем уверяют, что оснований для введения ЧС в Ярославле просто не было, потому что сила ветра над ним в роковую ночь, по их данным, составляла меньше 20 метров в секунду. Кроме того, когда ранее в двух городских домах крыши были повреждены пожаром, для их восстановления на средства фонда вполне достаточно было решения районной комиссии по ЧС, какое состоялось и на этот раз.

- Фонд же настаивал, чтобы мы ввели ЧС во всем городе, - поясняет первый заместитель директора департамента городского хозяйства Наталья Шетнева. - Но мы не могли этого сделать, наша ситуация - поврежденная кровля на одном МКД - не отвечала необходимым критериям.

Несмотря на то что мэрия и Фонд капремонта к согласию так и не пришли, ремонтники на пострадавшую крышу в итоге на днях вышли - после визита туда мэра Владимира Волкова. Восстанавливать поврежденную кровлю принялась УК Фрунзенского района, которой департамент жилищного надзора направил предписание о нарушении лицензионных требований. Привести крышу в порядок обещают к середине декабря.

Правда, как сообщили в департаменте городского хозяйства, УК заодно заказала экспертизу качества сделанного в 2015 году капремонта этой кровли, и в случае обнаружения недочетов к Фонду капремонта будут предъявлены требования о возмещении расходов на новое "латание дыр".

Поэтому жильцы дома все равно в тревоге: если брака в ремонте от 2015 года не найдут, не выставили бы дополнительный счет за эту крышу им...

Кстати

В Ярославском районе кровли трех домов, пострадавших от урагана 28 октября (в поселках Курба, Пестрецово и деревне Кузнечихе), сейчас ремонтируются за счет средств Фонда капремонта домов. Как пояснили в организации, в районе был объявлен режим ЧС, после чего органы местного самоуправления оперативно представили в регфонд документы, необходимые для начала работ. На восстановление крыш из "общего котла" выделено больше семи миллионов рублей.