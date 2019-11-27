Самая известная в России женщина-дворник Светлана Бодрова больше не должна банку 32 миллиона долларов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, коллегия по гражданским делам отменила соответствующее решение Дорогомиловского районного суда. Кредитору - "Судостроительному банку" - отказано в удовлетворении исковых требований.

Напомним, что Светлана Бодрова "прославилась" своим огромным долгом перед кредитной организацией. По словам женщины, все произошло около трех лет назад, когда она хотела устроиться в одну частную фирму курьером. Там ей дали подписать какие-то документы, в которых женщина не смогла разобраться. Думала, это стандартный трудовой договор. На самом деле ее устроили не дворником, а директором. Фиктивно, конечно. Фирма взяла кредит на 32 миллиона долларов. И не отдала. Долг "повесили" на дворника.

Кредиторы подали иск, и Дорогомиловский райсуд требования удовлетворил. С "компании-работодателя" и Светланы Бодровой было решено солидарно взыскать 32 миллиона долларов. Сейчас это решение отменено.