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27.11.2019 / 16:38
Текст: Сергей Бабкин

Дворник Бодрова больше не должна 2 миллиарда

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Самая известная в России женщина-дворник Светлана Бодрова больше не должна банку 32 миллиона долларов.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Мосгорсуда, коллегия по гражданским делам отменила соответствующее решение Дорогомиловского районного суда. Кредитору - "Судостроительному банку" - отказано в удовлетворении исковых требований.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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Напомним, что Светлана Бодрова "прославилась" своим огромным долгом перед кредитной организацией. По словам женщины, все произошло около трех лет назад, когда она хотела устроиться в одну частную фирму курьером. Там ей дали подписать какие-то документы, в которых женщина не смогла разобраться. Думала, это стандартный трудовой договор. На самом деле ее устроили не дворником, а директором. Фиктивно, конечно. Фирма взяла кредит на 32 миллиона долларов. И не отдала. Долг "повесили" на дворника.

Кредиторы подали иск, и Дорогомиловский райсуд требования удовлетворил. С "компании-работодателя" и Светланы Бодровой было решено солидарно взыскать 32 миллиона долларов. Сейчас это решение отменено.

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